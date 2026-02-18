Valencia acoge la Copa del Rey de baloncesto más competitiva de todos los tiempos

La Copa del Rey alza el telón en una nueva edición cargada de adrenalina, emociones fuertes y siete partidos con pronóstico incierto. Los ocho primeros clasificados de la primera vuelta de la Liga Endesa se dan cita en el flamante Roig Arena, que en su temporada de estreno, alberga el primer título de 2026. Una Copa en la que ninguno de los ocho equipos llega bajo las etiquetas de 'sorpresa' y 'revelación'. En Valencia se darán cita los ocho mejores equipos de la ACB, algo que dificulta más que nunca cualquier quiniela sobre qué equipo alzará el título el próximo domingo 22.

Real Madrid y Barça, que tan solo se encontrarían en la final, vuelven a estar un curso más entre los favoritos. Por presupuesto, nivel de plantilla y experiencia, blancos y azulgranas son los dos equipos que parten con mayor presión para hacerse con el torneo. Desde 2010, los dos conjuntos se han repartido los títulos con la única excepción de Unicaja en las ediciones de 2023 y 2025.

Real Madrid y Barça solo se verían las caras en la gran final

El equipo de Sergio Scariolo busca conseguir un título que logró en 2024, precisamente, en el último Clásico que se dio en las finales de la Copa del Rey. El técnico italiano cuenta con varias de las grandes estrellas del torneo, y el hecho de tener un fondo de armario amplio es un gran factor en un campeonato con tantos partidos en pocos días. Por su parte, el conjunto de Xavi Pascual llega algo mermado por las lesiones y por el estado físico de algunas de sus referencias. En caso de llegar al Roig Arena, Jan Vesely, Tomas Satoransky y Kevin Punter estarán lejos de su mejor condición. Pascual llega a la capital del Turia en busca de su cuarta Copa y con un sorteo que les resultó bastante favorable, evitando a Real Madrid, Unicaja o Valencia Basket hasta el partido por el título.

Nico Laprovittola, ante Chuma Okeke en un Barça - Real Madrid / Dani Barbeito

Valencia Basket, a romper la maldición del anfitrión desde el favoritismo

El cuadro taronja está dispuesto a discutir el 'statu quo' de blancos y azulgranas, y muchas quinielas les sitúan incluso por encima de ellos para ganar la Copa. El equipo de Pedro Martínez está realizando una temporada sensacional, instalado en la parte alta de las clasificaciones de ACB y Euroliga. Kameron Taylor, Jean Montero o Darius Thompson son algunos de los recursos del entrenador catalán para tratar de acabar con una 'maldición' que les afecta de lleno: desde 2002 (Baskonia, Vitoria), el anfitrión no levanta el título ante su afición.

Jean Montero lanza a canasta en el partido ante el Paris Basketball. / F. Calabuig

El conjunto vitoriano entró como cabeza de serie a una Copa que se había perdido en tres de las últimas cuatro ediciones. Pero los de Paolo Galbiatti, que se miden a La Laguna Tenerife en su cruce de cuartos, regresan al campeonato en un gran estado de confianza, si bien es cierto que el último partido liguero en Bilbao fue letal: lesiones de Khalifa Diop, que se pierde la Copa, y de Markus Howard y Rodions Kurucs, que serán duda hasta último momento.

Ricky vuelve a la Copa 15 años después

El Asisa Joventut tiene en el mismo lado de su cuadro a los vigentes campeones de ACB (Real Madrid), Copa (Unicaja) y Supercopa (Valencia Basket). Los de Dani Miret tuvieron la suerte esquiva en el sorteo, pero abren el torneo el jueves 19 (18h CET) ante el anfitrión con la mayor de las ambiciones y sin renunciar a nada. Ricky Rubio vuelve a la Copa 15 años después de la última vez, y la veteranía de perfiles como los de Ante Tomic, Adam Hanga o Guillem Vives, debe conjugar con el gran momento de Cameron Hunt, uno de los mejores exteriores de la Liga Endesa.

Este es el cuadro de la Copa del Rey de baloncesto 2026 / SPORT - Marc Creus

En cuanto al vigente campeón, Unicaja se medirá al Real Madrid repitiendo un encuentro que se celebró el pasado domingo en jornada liguera. En aquella ocasión, la victoria fue para el equipo blanco (92-96) pese a los 18 puntos de Emir Sulejmanovic y los 13 de Justin Cobbs. Ibon Navarro confía en que jugadores como Kendrick Perry o Chris Duarte puedan ofrecer su mejor versión. UCAM Murcia y La Laguna Tenerife se miden en cuartos, respectivamente, a Barça y a Baskonia. El equipo de Sito Alonso buscará la tercera victoria de la temporada ante el equipo azulgrana, mientras que los insulares, que no sabrán hasta el último momento si Marcelinho Huertas disputa su 18ª Copa, disputan, a priori, la eliminatoria más igualada.

Unicaja defiende título copero / ACB Photo - David Grau

Una atractiva Minicopa Endesa

Valencia vibrará también con la Minicopa Endesa, que se disputará en la Fuente de San Luis desde este miércoles 18. Como viene ocurriendo en los últimos años, los dos finalistas se jugarán el título en el Roig Arena el domingo 22 a las 13h (CET), horas antes de que el nuevo pabellón valenciano sea testigo del campeón de la mejor Copa de las últimas temporadas.