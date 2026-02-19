Exhibición de Iván Romeo, que gana en Otura y es nuevo líder de Ruta del Sol

El español Iván Romeo, del Team Movistar, ganó este jueves la segunda etapa de la 72ª edición de la Vuelta Ciclista-Ruta del Sol, de 138 kilómetros entre Torrox y Otura (Granada) y en la que ofreció una exhibición, con más de cien kilómetros en la escapada buena, para convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.

Romeo, nacido hace 22 años en Valladolid, hizo un tiempo de 3 horas, 27 minutos y 12 segundos, y aventajó en 7 segundos en la meta al noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), con el que estuvo escapado más de cien kilómetros en una fuga en la que también fue protagonista el neozelandés Josh Burnett (Burgos BH), hasta que se descolgó a unos 20 kilómetros de la llegada.

El campeón de España supo esperar el momento justo y un kilómetro y medio antes de llegar a la localidad granadina de Otura dejó clavado a Leknessund con un ataque en un repecho que le permitió ganar la etapa y pasar a liderar la general de la ronda andaluza, en la que toma el relevo del francés Christophe Laporte (Visma), vencedor de la primera etapa.

Antes, el neozelandés Burnett, del Burgos BH, que estuvo en todas las escapadas del día, estuvo con el dúo cuando se escaparon en el alto de La Cabra, ya en la provincia de Granada. Llegaron a contar con una ventaja de tres minutos a 50 kilómetros de la meta de Otura.

El trío de cabeza se entendió a la perfección con perfectos relevos, sobre todo de Romeo y Leknessund, aunque por detrás el Q36.5, el conjunto que lidera el británico Tom Pidcock, tomó las riendas de la cabeza del pelotón al considerar ya peligrosa la escapada por el tiempo perdido.

Romeo, junto al campeón noruego, durante la escapada / KARLIS MEDRANO

Así, la diferencia empezó a reducirse y, a falta de 40 kilómetros, bajó de la barrera psicológica de los dos minutos y medio.

En la subida al embalse de Los Bermejales se descolgó Burnett y se quedaron solos el español y el noruego a falta de 34 kilómetros para la meta y con una diferencia con respecto al pelotón de dos minutos, antes de afrontar el alto de La Malahá, a 20 de la meta en Otura.

La subida al puerto la comenzaron con 1:40 de diferencia y con un pelotón en el que también se sumó a tirar el UAE Team Emirates del belga Tim Wellens y del francés Pavel Sivakov, el ganador de la pasada edición.

Pero Romeo y Leknessund se entendieron de forma perfecta y coronaron el alto con 1 minutos y 23 segundos a sólo 12 kilómetros para la llegada, con un trazado llano y en el que la distancia no bajó en absoluto, sino que aumentó a 1:30 a 6.000 metros de la línea de meta en la localidad granadina.

Ya en el último kilómetro, Romeo lanzó un ataque en una ligera ascensión y dejó clavado a su acompañante. El noruego acusó el esfuerzo y no pudo seguir la rueda del campeón de España, quien, con fuerza, aprovechó cada metro para ganar la etapa con 7 segundos de ventaja sobre Leknessund, lo que valió para situarse como líder.