Liga Guerreras Iberdrola
El Costa del Sol visita al Guardés en el #PartidoEstrella
Las de Suso Gallardo visitan este domingo (13.00 horas) A Sangriña en el mejor encuentro de la jornada en la Liga Guerreras Iberdrola
La Opinión
El Costa del Sol Málaga vuelve a ser protagonista del #PartidoEstrella del fin de semana en la Liga Guerreras Iberdrola. La vigésima jornada de la fase regular trae uno de esos duelos con pedigrí, con duende. Y tendrá a las cámaras de Teledeporte como testigo, este domingo a las 13:00 horas. El ruidoso A Sangriña acogerá la visita de las panteras al Mecalia Atlético Guardés. Dos puntos, aunque las gallegas con un encuentro por disputar aún, separan a ambos equipos. Cuartas las de Suso Gallardo, segundas las de Ana Seabra. Suficientes alicientes.
«Se están dando resultados que, a lo mejor, al principio no se esperaban, los de arriba se están dejando puntos. La buena dinámica de las dos últimas semanas nos ha hecho recortar y tener una oportunidad. Más allá del tema clasificatorio el equipo tiene que seguir con la misma línea de trabajo, estamos en un buen momento y hay que ser constantes en nuestro juego para seguir creciendo de aquí al final de temporada», asegura en la previa el entrenador malagueño, consciente de que ahora están en verdadera pelea por estar en la cima.
Las malagueñas han enlazado dos triunfos de prestigio, en Elche y ante el Rocasa Gran Canaria en Carranque. La barra de la confianza ha crecido mucho. «Había que hacer borrón y cuenta nueva, no nos quedaba otra. El equipo ha reaccionado bien y ahora nos queda mantenerlo, es lo más complicado. Sabemos de la dificultad del rival, una cancha muy complicada, una de las mejores aficiones de España… Nosotras tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, seguir desde el apartado defensivo y teniendo cada vez más claras las ideas en ataque. Y construyendo de cara a todo lo que viene, a marzo y a final de temporada», continúa.
La única derrota, hasta el momento, de las panteras en casa fue ante las de A Guarda. 23-24 en la primera vuelta, otro detalle importante en esta batalla. «Los partidos contra ellas siempre se deciden por detalles, esperemos que esta vez caigan de nuestro lado. Son los partidos que nos gustan jugar, contra los equipos que pelean por títulos y, en este caso, el Guardés en uno de ellos», cierra Suso Gallardo. El entrenador no podrá contar con Martu Romero (isquitobial), Maider Barros (rodilla), Rita Campos (espalda) y Bárbara Vela (tobillo). Duelo en la cumbre en A Sangriña con el Costa del Sol Málaga opositando a consolidarse en las nubes.
- Cortes de tráfico en Málaga este sábado 21 de febrero: horarios y calles afectadas
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- La historia de Santa Marta: de ser una de las puertas de entrada de Málaga a ver morir su comercio local
- Málaga instala monumentos con presupuesto municipal: 60.722 euros en siete actuaciones en el último lustro
- Ibon Navarro, tras la derrota contra el Madrid: «Es un golpe de realidad»
- La cadena Lidl abre su tercer establecimiento en Marbella
- El restaurante de Málaga con ludoteca y monitores para comer gourmet mientras los niños juegan