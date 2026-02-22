El Costa del Sol arrasa en A Sangriña y mete presión a la parte alta (19-25)

Enorme actuación del Costa del Sol Málaga para asaltar uno de los fortines de la Liga Guerreras Iberdrola como es la pista del Mecalia Atlético Guardés (19-25). En el #PartidoEstrella del fin de semana, las 'panteras' volvieron a exhibirse y mostrar una versión suprema. Victoria de mucha contundencia y prestigio para el equipo de Suso Gallardo, que ahora se engancha a la zona alta de la clasificación.

Todo está abierto en la cabeza. El conjunto malagueño ocupa esa tercera plaza con 29 puntos, los mismos que las gallegas con un partido menos, por 31 del Super Amara Bera Bera y 32 del Rocasa Gran Canaria. Momento superior para las costasoleñas, que querrán cerrar un febrero impoluto en Carranque el próximo sábado.

Dominio total

El dominio fue del amanecer hasta el cierre. La salida era en tromba, mandando un aviso serio de lo que se iba a mostrar sobre el corazón verde de A Sangriña. El parcial de salida se convirtió rápidamente en un 2-7, con Sole López e Isa Medeiros como puntas de lanza.

Ana Seabra lo paraba pronto porque se dieron las circunstancias para presentar un break desde bien temprano. Estaban sólidas las visitantes, con Merche Castellanos ya en ese trance en los siete metros, aunque las gallegas se agarraban con uñas y dientes (8-10). Nayra Solís abría la tijera y daba aire ante el empuje local al descanso (11-14). La superioridad era mayor en la pista que en el marcador.

Segunda parte

Las locales mostraban coraje y fe para no entregar la cuchara, aunque las 'panteras' eran el fiel reflejo de la seriedad competitiva, había pocas grietas. Se manejaban rentas de tres goles y los minutos pasaban, el viento iba a favor. Cuando tocó mostrar colmillo, volvía a aparecer la extremo brasileña, que acabaría con siete dianas, para poner la guinda a un día marcado por la despedida, aún por ver, de Estela Doiro de la que es su casa. Su gente tuvo una despedida a la altura de la jugadora, una leyenda de la Liga Guerreras Iberdrola.

Noticias relacionadas

Victoria de tronío, otro golpe en la mesa, del Costa del Sol Málaga para decir que está aquí.