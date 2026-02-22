Málaga CF - Albacete BP: Como en casa, en ningún sitio

Si el Málaga CF quiere pelear por cosas importantes en lo que resta de temporada, La Rosaleda tiene que seguir siendo un fortín. No hay dudas de ello, sobre todo viendo la igualdad de la competición y lo difícil que se hace cada jornada que pasa sacar victorias a domicilio. El blanquiazul es un equipo fiable en su estadio, y lo debe volver a demostrar este domingo (21.00 horas/LaLiga TV) ante el Albacete del toloxeño Alberto González, una escuadra que a buen seguro pondrá las cosas muy difíciles.

El conjunto blanquiazul (41 puntos) conocerá lo que han hecho todos los equipos que le rodean en la tabla antes de saltar al verde de Martiricos. Ha habido pinchazos, provocados por los duelos directos. Y solo hay una cosa clara: el Málaga CF seguirá una semana más en puestos de play off si saca adelante su partido ante el Albacete. Pero hay que conseguirlo, y no será fácil. El equipo manchego llega al alza en esta segunda vuelta, aunque no haya ganado en las dos últimas jornadas, y se ha instalado en la zona media (34 puntos) y con la ilusión de mirar también hacia arriba.

Juanfran Funes recupera para este partido a Einar Galilea, después de cumplir un partido de sanción. Será una de las grandes dudas en el once. El míster tendrá que decidir entre dar continuidad a Montero o volver a apostar por el vasco junto a Murillo en el centro de la zaga. Por otro lado, se espera la vuelta al once de Dani Lorenzo, plenamente recuperado de las molestias. Y todo apunta que también será titular Chupe tras ser suplente en Anoeta. Veremos si el ‘9’ entra por Adrián Niño o Funes apuesta por la doble punta. Siguen siendo baja Darko Brasanac, Luismi y Álex Pastor -sin ficha-, mientras que podría entrar en convocatoria si estar todavía al 100% Dani Sánchez y Ramón.

El Albacete llega con problemas en cuanto a bajas a La Rosaleda. Su meta titular, Diego Mariño, es baja de última hora por problemas lumbares. Su lugar lo ocupará Raúl Lizoain. Además, Alberto González no podrá contar ni con Higinio ni con Carlos Neva, mientras que regresa a la lista, aunque no se espera que sea titular, el central Pepe Sánchez.

Tras tropezar frente al filial de la Real Sociedad en un partido polémico, el Málaga CF regresa a casa para intentar volver a la senda del triunfo con el apoyo de su hinchada. La Rosaleda tendrá mucho protagonismo en esta fase de la temporada. Y hay que aprovecharlo antes de que lleguen más curvas.