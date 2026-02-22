El Nueces de Ronda asalta la pista del Chiloeches (1-4)

Gran victoria del Nueces de Ronda Atlético Torcal contra Chiloeches (1-4). Una victoria que refrenda el gran momento del conjunto de Víctor Quintero, que da aire al equipo y, lo más importante, moral y buena dinámica para afrontar los importantes encuentros que se le avecinan.

África, protagonista

Fue un gran partido el equipo en conjunto en el que destaco el hat-trick de África en la segunda mitad, mitad en la que las malagueñas pasaron por encima de su rival tras un primer tiempo que fue más parejo y disputado. Con esta victoria el conjunto malagueño consigue una renta de 3 puntos sobre el descenso con un partido menos que el conjunto que le precede, el Penya Esplugues, a razón de la suspensión por el temporal que impidió al conjunto costasoleño viajar a Galicia para disputar su encuentro con Castro Bloques Cando. Por su parte, Chiloeches se hunde aún más en el pozo de la clasificación con solo 6 puntos en 19 jornadas.

El primer tiempo comenzó con los dos equipos jugando con intensidad, amén de tener las cámaras de la televisión nacional que siempre da pie a querer agradar, pero a la vez de no querer equivocarse, por lo que el respeto predominaba entre los dos equipos. El Nueces de Ronda apretaba en la presión en campo contrario que tantos frutos le ha dado. El primer gol llegó de penalti, transformado por Alejandra en el minuto 7.

Tras el gol, Chiloeches subió un punto la intensidad consciente de lo que se jugaba. En un contragolpe Barra pudo conseguir el segundo, pero fue bien bloqueada por Noelia lo que hizo que el disparo se marchara alto. En el minuto 14 llegó el empate de Chiloeches. Tras un saque de esquina, Nora la empalmó y el poste escupió el balón, pero el rechace le llegó a Lucía, que con un fuerte disparo cruzado batió a Andrea.

Segundo tiempo para enmarcar

Algo debió decir el técnico malagueño Víctor Quintero a sus jugadoras en el descanso. Salieron con otra mentalidad distinta de vestuarios que las hizo dominar toda la segunda mitad. Aunque la primera ocasión fue para Chiloeches, con un disparo de Lucía que desvió con las piernas Andrea para salvar a su equipo.

Y ahora llegaría el festival goleador de África, que consiguió tres goles en 6 minutos, comenzando en el minuto 29 tras una jugada que nació de un corte de Unami. Le llegó el rechace a Susi, que se la devolvió a Unami y esta le dio un pase de la muerte a África para que esta solo tuviera que empujar la pelota las mallas. 1-2 y gran alegría para las malagueñas.

El gol hizo venirse abajo al conjunto manchego. Lo que aprovechó África para, en el minuto 31, interceptar un saque de banda, lanzarse a la carrera en un contraataque letal y fusilar a Sandra para poner el 1-3 en el marcador. Con este resultado, Chiloeches se lanzó a la desesperada al ataque, haciendo juego de 5 con portera-jugadora, con los riesgos que eso conlleva. Lo volvió a aprovechar África para completar su triplete en el minuto 35. 1-4 y partido finiquitado. Resultado con el que acabaría el encuentro, dando un gran golpe de moral y un alivio para el equipo malagueño que ve como el trabajo realizado va dando sus frutos en una dinámica ascendente.