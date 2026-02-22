De Oriol Cardona a Johannes Klaebo: los 10 grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

La final del hockey masculino, ganada por Estados Unidos frente a Canadá, puso este domingo el broche a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. Una edición histórica para España, que con un oro y dos bronces en esquí de montaña ha firmado la mejor cita olímpica de invierno de toda su historia.

En el medallero general, Noruega es la vencedora por tercera edición consecutiva. 18 oros, 12 platas y 11 bronces ha conseguido la delegación escandinava, superando a EEUU (12, 12 y 9), Países Bajos (10, 7 y 3) y a una Italia que ha logrado un éxito descomunal como anfitriona (10, 6 y 14).

La ceremonia de clausura en la espectacular Arena de Verona apaga la llama olímpica hasta dentro de cuatro años (Alpes Franceses 2030), tras unos Juegos Olímpicos que han supuesto un éxito organizativo y que dejan un buen puñado de grandes protagonistas.

Juntos han hecho historia con sus tres medallas, lo que convierte a estos Juegos en los mejores de la historia de España en invierno. Destaca el catalán, el segundo campeón olímpico español tras Paquito Fernández Ochoa, quien lo consiguió en el eslalon de esquí alpino en Sapporo 1972. La andaluza, tras un gravísimo accidente de bicicleta hace apenas unos meses, consiguió un inesperado bronce. Y juntos, en la prueba de relevos, sumaron otro bronce a la excelente cosecha del esquí de montaña, un deporte que se estrenaba en esta cita y que, a falta de confirmación, también estará en Alpes Franceses 2030.

Oriol Cardona y Ana Alonso, bronce en la prueba mixta de relevos de esquí de montaña. / GUILLAUME HORCAJUELO/EFE

El indiscutible rey de esta cita olímpica y, más allá de eso, el mejor deportista olímpico de invierno de la historia. El tótem noruego ha arrasado con un dominio tiránico del esquí de fondo. Ha ganado la medalla de oro en las seis pruebas masculinas de este deporte, arrasando en todas ellas. En total, sumando las dos citas anteriores, Klaebo suma 11 oros olímpicos, una cifra que solo ha superado el nadador Michael Phelps, inalcanzables sus 23 campeonatos olímpicos.

Johannes Høsflot Klæbo celebra su noveno oro. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El deporte rey de los Juegos, el esquí alpino, entronizó entre los competidores masculinos al joven suizo. Debutante en una cita olímpica, se marchó con tres oros de los cinco en liza: descenso, supergigante y combinada por equipos. Suiza sumó un cuarto en eslalon con Loïc Meillard y el quinto de ellos, el del eslalon gigante, fue a parar al brasileño Lucas Pinheiro, el primer oro sudamericano de la historia del olimpismo de invierno. Aunque la hazaña tiene truco, pues nació en Noruega, país al que representó hasta 2023.

Entre las mujeres, Mikaela Shiffrin saldó su deuda con el oro en eslalon, tras no conseguir medalla en sus dos intentos iniciales en la combinada por equipos y el eslalon gigante, pero la gran triunfadora fue italiana. La abanderada local sumó dos medallas de campeona olímpica tras haberse quedado a las puertas de lograrlo en las dos anteriores citas. Una representante paradigmática de los grandes Juegos que ha completado el país anfitrión.

Federica Brignone. / AFP7 vía Europa Press

Su oro en monbob a los 41 años y tras cuatro citas olímpicas persiguiéndolo sin éxito fue uno de los momentos más emocionantes de estos Juegos Olímpicos. Es madre de dos niños sordos, uno de ellos también con síndrome de Down, con los que viaja por todo el circuito. "Quiero que me vean con medallas colgando del cuello. Pero también quiero que me vean caer, levantarme y luchar", dice la estadounidense. Es también un referente contra el racismo y ha anunciado que donará su cerebro a la ciencia para estudiar el impacto de las conmociones cerebrales.

Elana Meyers Taylor. / Aijaz Rahi / AP

El único de la lista que no llegó a competir. El COI obligó al abanderado ucraniano a renunciar a su casco con fotografías de atletas muertos en la guerra de Ucrania si quería competir. Él se negó y fue excluido de la competición de skeleton. "Para mí, el sacrificio de las personas representadas en el casco significa más que cualquier medalla que pudiera recibir, porque dieron lo más valioso que tenían. Y un simple respeto hacia ellos es exactamente lo que quiero mostrar", argumentó el deportista. Su caso llegará al Tribunal Federal de Suiza, convertido Heraskevych en ídolo nacional. No hay que olvidar que el regreso de Rusia al deporte cumplirá un hito en las próximas semanas, en los Juegos Paralímpicos.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych, con el casco en memoria de los atletas ucranianos que murieron en la guerra con Rusia, durante la sesión de entrenamiento de Skeleton Masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. EFE/EPA/ANDREA SOLERO. -amplía texto- / ANDREA SOLERO / EFE

Su historia de épica y superación terminó en tragedia. La leyenda del esquí alpino, de 41 años, se empeñó en competir en estos Juegos pese a haberse roto la rodilla una semana antes de su debut. Se movía su decisión entre la inconsciencia y la heroicidad de quien ya lo había sido todo en su deporte, de regreso a la competición después de que una prótesis de titanio en su otra rodilla forzara la primera de sus retiradas. En la inaugural prueba de descenso, sin embargo, sufrió una dramática caída por la que tuvo que someterse a cuatro operaciones antes de regresar a EEUU. ¿El final de su carrera?

Lindsey Vonn, en el momento de su caída. / Jacquelyn Martin / AP

Junto a Vonn, el otro gran caído en desgracia de Milán-Cortina. Del patinador estadounidense no solo se esperaba el oro, que se daba por descontado, sino también la gloria eterna, con la contemplación de ese cuádruple axel que solo él puede hacer en todo el mundo y que jamás se vio en una cita olímpica. La presión y los nervios pudieron con él: no hubo hito y solo pudo ser octavo. Sus desconsoladas lágrimas formarán parte del recuerdo colectivo de estos Juegos Olímpicos.

El patinador estadounidense Ilia Malinin. / WU HAO / EFE

Como siempre, Países Bajos ha sido el gran dominador del patinaje de velocidad en sus dos modalidades, sumando 10 de los 23 oros en juego. En hombres, la contestación la puso el estadounidense Jordan Stolz y en mujeres lo hizo la italiana, campeona olímpica en 3.000 y en 5.000 metros. Con 35 años, la nieta de Gina Lollobrigida competía en casa en sus cuartos Juegos Olímpicos y al fin consiguió colocarse en el escalón superior del podio, tras la plata que obtuvo en Pekín 2022. También merece una mención la batalla de las neerlandesas Femke Kok y Jutta Leerdam en las pruebas al esprint, con un oro olímpico para cada una de ellas.

Francesca Lollobrigida. / Associated Press/LaPresse / LAP

El paso del biatleta noruego por estos Juegos Olímpicos quizá sea recordado por su sorprendente confesión de infidelidad después de ganar el bronce en los 20 kilómetros del biatlón. Pero más allá de esa extravagancia que no le ha servido para obtener el perdón de su exnovia, el noruego merece su hueco por las cinco medallas que ha conseguido, todas las que se repartían en el programa masculino del biatlón: tres plazas y dos bronces. Solo Klaebo ha conseguido más, aunque Laegreid se marcha de Milán-Cortina sin oro, en un deporte en el que brillaron los franceses Julia Simon y Quentin Fillon, con tres oros para cada uno.