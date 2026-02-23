La 47ª Mini Maratón Peña el Bastón se celebrará el 8 de marzo

La Mini Maratón Peña El Bastón, ‘Memorial Rafael Fuentes’, se celebrará el próximo 8 de marzo con un recorrido de 8 kilómetros para adultos y un circuito reducido de 2,8 kilómetros para categorías inferiores. El concejal delegado del distrito Carretera de Cádiz, Francisco Pomares, junto a la presidenta de la Peña El Bastón, Sonia Fuentes, presentó este lunes la carrera decana de Málaga capital que alcanza su 47ª edición.

Las inscripciones para la carrera se pueden realizar en la web de la Real Federación Andaluza de Atletismo, www.atletismofaa.es, hasta el 3 de marzo, con un coste por dorsal de 10 euros para la prueba de 8 kilómetros y de 5 euros para la prueba de 2,8 kilómetros.

Se han establecido un total de ocho categorías por edades para la carrera (juvenil, júnior, promesa, sénior, semi veterano, veterano A, veterano B y especial). La prueba de 8 kilómetros comenzará a las 9.00 horas desde la calle Frigiliana para continuar por Carril de la Chupa hasta calle Pacífico, paseo Manuel Agustín Heredia, paseo del Parque, plaza General Torrijos, paseo de Reding, Camino Nuevo y subida hasta la explanada de entrada al Castillo de Gibralfaro, donde estará ubicada la meta.

En el caso de la carrera de 2,8 kilómetros, dará comienzo a las 9.15 horas con salida desde la calle Manuel Martín Estévez, junto a la plaza de Toros, para continuar por el paseo de Reding, Camino Nuevo y llegada a la meta en el Castillo de Gibralfaro.

Los dorsales podrán retirarse en la sede de la Peña El Bastón, en calle Perdiguera 1 local 2, los días 5 y 6 de marzo en horario de 19.00 a 22.00 horas, y el 7 de marzo de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas.