Moeve Fútbol Zone 1x14: cuentas pendientes y presión máxima

El programa 14, que se emite este 23 de febrero, arrancará con la editorial de Christian Blasco, que pondrá contexto a una jornada 24 cargada de tensión en la parte alta… y con nerviosismo creciente en la zona baja. Porque sí, todavía queda campeonato, pero nadie quiere llegar a marzo mirando el calendario con miedo.

Jornada 24: cuentas pendientes y presión máxima

En el bloque de titulares, Xavi Espinosa repasará cómo queda la clasificación tras el fin de semana, los resultados más determinantes y lo que viene en el horizonte inmediato en la Liga EA Sports, la Liga F Moeve y la Liga Hypermotion.

Después llegará el plato fuerte: la tertulia. Albert Fernández y Eloy Lecina se sentarán para analizar en profundidad lo que ha dejado la jornada 24. No solo los goles y las decisiones arbitrales, sino también las sensaciones. Qué equipos transmiten fiabilidad, cuáles empiezan a mostrar grietas y quién está gestionando mejor la presión cuando el calendario aprieta.

Porque una cosa es ganar en octubre. Otra muy distinta es hacerlo cuando cada partido empieza a condicionar el siguiente.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas

El Zaragoza, en el foco

Uno de los puntos calientes del programa estará en la conexión en directo con Jorge Oto, desde El Periódico de Aragón. El Real Zaragoza atraviesa un momento delicado y el duelo ante el Andorra se presenta como algo más que tres puntos.

La pregunta es clara: ¿estamos ante una crisis puntual o ante un problema estructural que puede complicar el final de temporada? El análisis desde Zaragoza servirá para entender qué se respira en el entorno del club y hasta qué punto el margen de error se ha reducido al mínimo.

Hypermotion y el clásico semáforo

La Liga Hypermotion también tendrá su espacio. Mario Jiménez repasará la jornada 27 y cerrará, como es habitual, con el semáforo: luces verdes para los equipos que despegan, ámbar para los que dudan y rojo para los que empiezan a meterse en terreno pantanoso.

Porque si algo está demostrando esta categoría es que nadie tiene asegurado nada. Ni por presupuesto ni por historia.

Sara Monforte, protagonista en Liga F

En clave femenina, el programa ofrecerá un avance de la entrevista a Sara Monforte, entrenadora del RCD Espanyol femenino. Será una conversación que irá más allá de la actualidad inmediata del equipo para repasar su trayectoria como jugadora y su evolución en los banquillos.

En paralelo, Maria Tikas analizará la jornada 21 de la Liga F Moeve, con el foco puesto en los movimientos de la clasificación y en las dinámicas que empiezan a consolidarse en la recta final de la temporada.

Genuine Moeve: fútbol que transforma

En la sección “Fútbol para todos”, Claudia Espinosa presentará la tercera historia del torneo Genuine Moeve de Cádiz. Esta vez, con Maria y Kike, jugadores del Albacete, como protagonistas.

Un espacio que recuerda que el fútbol también es inclusión, comunidad y oportunidades. Y que a veces las historias más potentes no siempre están en el marcador.

El pulso de la calle

Como cierre antes de la despedida, Joaco Soneira traerá la mirada más social del fin de semana: vídeo a pie de calle, las imágenes que más han circulado en redes y las respuestas más destacadas a la pregunta lanzada en X desde la cuenta del Diario SPORT.

Porque la jornada no solo se juega en el césped. También se comenta, se discute y se vive