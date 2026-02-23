Baloncesto
El primer gran revés de Sergio Scariolo tras su vuelta al Madrid
El técnico italiano no ha podido llevar al conjunto blanco al primer gran título de la temporada, pero no deja que la frustración se apodere del equipo ni de la afición
Ramon Palomar
La cara de decepción de Sergio Scariolo tras perder la final de Copa a manos del Kosner Baskonia, era más que evidente. El italiano, un ganador nato, ha regresado al Madrid para seguir haciendo grande la sección blanca, pero la realidad es que a la primera oportunidad de sumar el primer gran título de la temporada se han vuelto de vacío a Madrid.
El entrenador blanco se quedó muy cerca del éxito, con un equipo con todos los mimbres para llevarse el título, pero tuvo que claudicar ante el corazón y el empuje del Baskonia de Paolo Galbiati que nunca dejó de creer en la victoria a pesar de ir por detrás en el marcador la mayor parte del tiempo.
Un Scariolo que mostró su ‘fair play’ reconociendo los méritos del rival- “es bueno para el baloncesto español que Baskonia haya recuperado tantas posiciones esta temporada”, dijo- aunque la procesión va por dentro para una sección que se ha remodelado en los despachos y también en la pista, pero de momento, los títulos se hacen esperar.
Un equipo ganador...sin premio
Y es que este Madrid ha sido diseñado para volver a mandar en la competición nacional y en Europa, y quizá la conclusión es que no forman un bloque tan efectivo ni ganador como les hubiera gustado llegar a esta Copa del Rey.
Pero el entrenador blanco no pierde ni mucho menos la fe en su grupo, al que ve capacitado para mñás altas cotas, a pesar de quedare sin Copa. “La progresión que hemos hecho de octubre hasta aquí no se tira por la borda, es una base desde la que volver a arrancar y no será fácil, pero es lo que tenemos que hacer”, dijo el técnico lanzando un mensaje de esperanza para su ‘parroquia’ y el propio equipo.
Tampoco tiene el conjunto blanco mucho tiempo para lamerse las heridas porque la competición europea regresa esta misma semana, y el Madrid recibe el jueves al FC Bayern de Svetislav Pesic en el Movistar Arena, que intentará sorprender a los blancos. En la recta final de la temporada regular en la Euroliga, el objetivo es meterse entre los cuatro mejores, donde ya ocupan esa plaza (17-11) para encarar el play-off de cuartos con ventaja de pista.
Una derrota en la Copa que decepciona al madridismo y al mismo Scariolo, aunque el plato fuerte de la temporada llega en los próximos meses y aquí es dónde el éxito y el fracaso del primer año el italiano llegará a juicio.
