El Torneo Cementos Cosmos Benalmádena se presenta con una edición muy especial

Este lunes 23 de febrero se ha presentado en el Hotel Polynesia (Holiday World Resort) la vigésima edición del Torneo Cementos Cosmos Benalmádena, una de las citas más importantes del calendario baloncestístico nacional y que este año cumple una cifra especial. Llegarán hasta la Costa del Sol muchos de los mejores equipos de categoría preinfantil a nivel nacional tanto en la categoría masculina como en la femenina de la mano de sus dos clubes organizadores, el CB El Palo y el Club Básquet Benalmádena, junto al Ayuntamiento de Benalmádena.

La edición de 2026, que viene con muchos platos fuertes y con un aroma muy especial por el aniversario que celebra, contará con el importante apoyo de Fundación Unicaja y se desarrollará del 26 de febrero al 1 de marzo, manteniendo otra vez las sedes ya clásicas de todos los años (Polideportivo Municipal del Arroyo de la Miel, Polideportivo Ramón Rico de Benalmádena y Pabellón de La Mosca) y manteniendo por cuarto año consecutivo el Pabellón José María Martín Urbano (Los Guindos) para poder llegar a la gran cantidad de partidos que se juegan en tan solo cuatro días.

Emoción y competición es lo que se busca en este gran evento, que tiene como objetivo principal fomentar el deporte, la convivencia y los valores que aporta el baloncesto base. Así, un total de 32 equipos -16 masculinos y 16 femeninos- competirán por el titulo de campeones con la presencia de las mejores canteras de nuestro baloncesto. La categoría masculina estará compuesta por Movistar Estudiantes, Real Madrid, Club Joventut Badalona, Valencia Basket, Fundación Unicaja Baloncesto, Club Básquet Benalmádena, EMB Candelaria, Ciudad de Córdoba, CB Puerto Real, UE Mataró, Fundación CB Granada, Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas, CB El Palo, CB Gran Canaria y EBG Málaga.

En cuanto a las chicas, jugarán el torneo Valencia Basket, Club Joventut Badalona, Fundación Unicaja Baloncesto, Movistar Estudiantes, CB Santfeliuenc, CB Puerto Real, UE Mataró, Baloncesto El Olivar, Baloncesto 7Palmas, CB El Palo, CB Alcobendas, Colegio Virgen del Carmen, Baloncesto Luther King, Club Básquet Benalmádena, Sancho Casual Fundación CB Granada y Ciudad de Córdoba.

A la presentación acudieron como representantes de la organización José María Quivila, del CB El Palo y director del torneo, y Aurelio Cano, como presidente CB Benalmádena. Tanto uno como otro centraron sus palabras en agradecimientos hacia “todas las instituciones que nos apoyan, los patrocinadores que son parte muy importante de esto y todos los que trabajan por y para este torneo, que no es ya uno de los mejores de España, sino que está teniendo una gran proyección a nivel europeo”. Además, animaron a todos los aficionados del baloncesto en Málaga “a disfrutar de esta nueva generación de jugadores que traemos a Benalmádena, que disfruten del buen baloncesto y que lo hagan en una ciudad donde se vive muy intensamente el deporte”.

Daniel Agudo, uno de los verdaderos artífices de este torneo, ya que fue uno de sus fundadores, quiso estar en esta presentación tan especial de sus 20 años y tomó la palabra explicando que “este torneo es una de las principales razones de ser del CB El Palo, que implica a toda su familia para que esto se haga realidad”. Además, no quiso perder la ocasión de agradecer también “a todos los patrocinadores que nos han acompañado durante todos estos años y que ahora por distintas cuestiones no pueden estar, esto también es parte de ellos”.

Por parte de Fundación Unicaja acudió Manuel Dorado, responsable del Área de Deportes, Medio Ambiente, Ocio y Tiempo Libre. Dorado afirmó que para la Fundación Unicaja “es muy positivo estar en un torneo de esta magnitud y apostar por el deporte base. Realizar un trabajo como este, un torneo con tantísimo recorrido, durante 20 años es para estar orgullosos y quiero dar la enhorabuena a los organizadores porque no es fácil. Por aquí pasarán muchas de las futuras estrellas del baloncesto nacional”.

Raquel Garrido, responsable social corporativa de Cementos Cosmos, tuvo palabras de agradecimiento para un “CB El Palo con el que trabajamos desde hace muchísimo tiempo y es tan fácil trabajar. Lo hacemos de corazón, porque llevamos tanto tiempo junto a ellos que somos como una familia. La pasión que le ponen a todas las cosas que organizan es muy bonita y queremos agradecerles que sigan contando con nosotros”. En la misma línea estuvo Juan Pedro Parra, de la marca malagueña VIVE, que lleva colaborando desde hace muchas temporadas con el club paleño “y del que nos sentimos muy contentos de poder estar. Quizá sea uno de los eventos más importantes en el que está nuestra marca”.

No quiso perderse tampoco la presentación Icíar Gatell, de Holiday World, que explicó que “año tras año nuestras puertas se abren para recibir a estos deportistas que tanto nos hacen disfrutar. El año pasado, con las lluvias, pudimos sacar adelante esos días en los que no se pudo jugar, pero esta vez va a ser distinto y el baloncesto va a brillar en la pista. Nosotros estamos encantados de estar con ellos y que se sientan como en casa”.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena, Alejandro Carretero, cerró el acto agradecido porque “un año más se haya trabajado de una manera más que profesional en este torneo. Desde Benalmádena tratamos de darle mucho valor al turismo deportivo y este torneo da esa opción a todos los visitantes. Esa sinergia entre el CB El Palo y el CB Benalmádena hace posible que siga creciendo este torneo, que además pone en valor el baloncesto femenino del club local con la participación por primera vez de un equipo de la ciudad en la categoría de chicas”.