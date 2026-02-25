La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga reparte sus premios 2025

La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) reunió este miércoles a los grandes protagonistas del deporte provincial en la entrega de los Premios Málaga de los Deportes 2025, celebrados en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga. En palabras de Antonio Rengel, presidente de la APDM, la gala es “un reto cada año” que se hace realidad gracias al apoyo de muchos de los asistentes a la gala y “la complicidad del mundo del deporte”.

Los integrantes de la familia del deporte malagueño, como periodistas, deportistas de numerosas disciplinas, clubes, federaciones e instituciones, asistieron a la gala conducida por los periodistas Isabel Sánchez y Emilio Guerrero, junto a María Jesús Fernández, profesora y Vicedecana de Profesorado, Titulaciones, Ordenación Académica y Calidad la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga.

Galardonados

El primer galardón de la velada fue el Premio Cervezas Victoria al Mejor Entrenador para Francis Tomé, técnico artífice del crecimiento del CAB Estepona y sus últimos éxitos en el baloncesto femenino nacional.

Acto seguido, el Premio Málaga Deporte y Eventos a la Apuesta por el Deporte lo recogió el equipo de EnPie, por sus múltiples acciones en el mundo del deporte, como su patrocinio al club EnPie Fútbol Playa referente de este deporte en la ciudad y uno de los más laureados a nivel nacional tras ser campeón de Liga, de la Copa Federación y de la Supercopa de España.

Con alta carga de emotividad, esta edición el Premio CaixaBank a los Valores del Deporte ha puesto en valor la creación de AVOI CF, primer equipo de fútbol onco-hematológico de España constituido como club oficial, nacido en el Hospital Materno Infantil de Málaga como herramienta de recuperación, alegría y desconexión para niños en tratamiento o seguimiento oncológico.

El Premio Frigiliana a la Superación Deportiva fue para la joven Alejandra Fernández García, gran promesa del motociclismo en España y que en 2025 se convirtió en la única mujer de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, la principal cantera del mundial de MotoGP.

El baloncesto da grandes alegrías a la ciudad de Málaga y por ello el Premio Famadesa al Mejor Equipo fue para Unicaja, por un 2025 en el que el conjunto de Ibon Navarro ganaron la Basketball Champions Legue, la Copa del Rey y la Copa Intercontinental de la FIBA.

El Premio Alhaurín de la Torre a la Proyección Deportiva es para Carlos Ruiz Rubio 'Chupe’, joven delantero del Málaga CF consolidado en un primer equipo que está reescribiendo la temporada con enorme ilusión y una decena de goles. No quiso poner una cifra de goles de aquí a final de temporada, pero sí prometió que “trabajará para que el equipo siga cosechando victorias”.

Y si hablamos de referentes, hablamos de Carolina Navarro, Premio Junta de Andalucía a la Trayectoria Profesional. En 31 años en la élite fue cuatro veces campeona del mundo por selecciones, tres por parejas, conquistó 12 campeonatos de España y más de 100 títulos en el circuito profesional. Tras recoger el premio, Navarro también disfrutó por sorpresa de una tarta de cumpleaños entregada por sus sobrinos.

Volviendo al baloncesto, el Premio Diputación de Málaga a la Gesta Deportiva lo recogió el CAB Estepona, un reconocimiento más que merecido por su histórico ascenso a la máxima categoría nacional del baloncesto femenino.

Noticias relacionadas

El plato fuerte y cierre de la noche lo puso el Premio Málaga Ciudad Redonda al Mejor Deportista Malagueño para Samuel Molina, boxeador malagueño que ha defendido su título europeo y conquistó el cinturón WBC Internacional en el pasado 2025. Su carrera es presente y futuro: pese a su juventud, ya ha sido tricampeón de España en diferentes divisiones. Molina destacó el orgullo de “representar Málaga” y desveló sus planes futuros: nada menos que un gran combate en Las Vegas. Por su parte, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, destacó el compromiso del consistorio con el deporte y agradeció "poder aplaudir a grandes deportistas”.