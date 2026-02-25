Juegos Olímpicos de Invierno
Jornada de reconocimiento institucional para Oriol Cardona y Ana Alonso
Los medallistas españoles fueron recibidos por los Reyes en La Zarzuela en el inicio de su ruta que concluirá con un evento en la sede del COE
Cristina Moreno
Los medallistas españoles en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, Oriol Cardona y Ana Alonso, fueron recibidos por los reyes de España, don Felipe y doña Letizia, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela.
Cardona y Alonso posaron junto a la comitiva con los metales conseguidos en la histórica cita italiana: el oro del sprint masculino, el bronce en el sprint femenino y el bronce en el relevo mixto.
Junto a los deportistas y miembros técnicos, comparecieron en la audiencia la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.
Junto a los medallistas, estuvieron presentes en la recepción los también olímpicos, Ot Ferrer, María Costa, Sofía Val, Asaf Kasimov, Tomás Guarino, Nil Llop, Daniel Milagros, Nora Cornell y Álvaro Romero, en representación de los veinte deportistas -trece hombres y siete mujeres- que compitieron para España en las disciplinas de esquí de montaña, esquí de fondo, snowboard, patinaje artístico, patinaje de velocidad y esquí alpino en Milán-Cortina.
Visita a Moncloa
Tras la audiencia en La Zarzuela, la comitiva olímpica visitó Moncloa donde fue recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien les dedicó unas palabras. "Vuestro éxito no radica exclusivamente en que seáis los deportistas españoles más laureados en unos Juegos Olímpicos de iInvierno, que es algo que hay que subrayar y recordar; sino porque vuestro éxito es coraje, es compromiso y es constancia", afirmó el presidente del Gobierno sobre lo conseguido por Cardona y Alonso en los Juegos.
- Luz verde para un hotel de lujo en el antiguo edificio de Correos de Málaga
- EMASA devolverá dinero a 68.057 malagueños por un error en las lecturas estimadas desde 2013
- Los problemas con el AVE provocan que las reservas en Málaga para Semana Santa caigan un 35%
- Pulso laboral en el Metro de Málaga: la plantilla denuncia el bloqueo del convenio y anuncia movilizaciones
- Ibon Navarro y Olek Balcerowski, protagonistas cajistas de la rumorología de la Copa
- Carmen Manzano, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Málaga: «Somos familias multiespecie, con perros, gatos, cobayas...»
- El Joventut, rival del Unicaja para ganar la BCL, muy cerca de anunciar la incorporación de Jabari Parker
- El restaurante de Málaga que salva la Semana Blanca a las familias: con parque de bolas y pintacaras gratis para los niños