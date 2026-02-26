Tenis
Alejandro Davidovich pierde en Acapulco contra el 110 del mundo
El tenista de La Cala del Moral cedió en octavos del torneo mexicano ante el italiano Mattia Bellucci, por un doble 6-3
EFE
El italiano Mattia Bellucci, 110 del ránking ATP, dio este miércoles un golpe de autoridad al eliminar por 6-3 y 6-3 al tenista malagueño Alejandro Davidovich Fokina, cuarto favorito, para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Acapulco.
Muchos favoritos eliminados
Davidovich, decimocuarto del ránking, se unió al alemán Alexander Zverev, favorito número uno, derrotado más temprano por el serbio Miomir Kecmanovic, y al australiano Álex de Miñaur y el noruego Casper Ruud, segundo y tercer sembrado, como los principales candidatos a llevarse el Abierto que quedaron eliminados.
Bellucci aprovechó los problemas que tuvo Davidovich Fokina para meter su primer servicio durante la primera manga en la que sumó 12 errores no forzados.
El italiano aprovechó esa inconsistencia para quebrar en el juego uno y nueve, con lo que triunfó en el set por 6-3.
Segundo set
En la segunda manga, Mattia mantuvo la precisión en sus devoluciones de derecha y dominó con los cambios de ritmo en los puntos largos que el malagueño, finalista del torneo en el 2025, no atinó a descifrar y sufrió un quiebre en el octavo, que lo encaminó a la derrota.
Otros resultados
En duelo de estadounidenses, Brandon Nakashima le ganó por 6-4 y 6-4 a Patrick Kypson.
También este miércoles el chino Wu Yibing, quien ayer eliminó al noruego Casper Ruud, tercer favorito, superó por 6-3 y 7-6(4) al japonés Sho Shimabukuro.
Más temprano, la sorpresa del día la dio el serbio Miomir Kecmanovic, 84 del ránking, quien dejó fuera con parciales de 6-3, (3)6-7 y 7-6(4) al alemán Alexander Zverev, favorito principal y número cuatro del mundo.
En los otros partidos el francés Térence Atmane derrotó por 6-2, 4-6 y 6-1 al español Rafael Jódar y el italiano Flavio Cobolli, quinto favorito y vigésimo en la ATP se impuso 6-4 y 6-4 al checo Dalibor Svrcina.
Este jueves se disputarán los cuartos de final del certamen que se juega en cancha dura y cuenta con una bolsa de premios de 2.469.450 dólares.
