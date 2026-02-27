El CAB Estepona se examina ante el Perfumerías Avenida con el factor Pineda a favor

El día de Andalucía se celebra este sábado por todo lo grande en el Pineda con Ingeniería Ambiental CAB Estepona recibiendo a Perfumerías Avenida a las 17:30 horas en el primero de los dos partidos que tendrá como local el equipo antes del parón FIBA.

Buen momento de ambos equipos

Un nuevo encuentro en Estepona ante un equipo histórico en el que el conjunto local busca sumar la cuarta victoria consecutiva para acercarse al objetivo de la salvación y el cuadro charro seguir compitiendo por la cuarta plaza de liga regular.

Los dos equipos llegan a este partido después de haber ganado a otros mejor clasificados que ello (Jairis las locales y Girona las salmantinas), lo que supone un impulso anímico: mientras que las azulonas vieron como la mejor versión de Iyana Martín remontaba un partido en Wüzburg, las de Aneas necesitaron una prórroga en Alcantarilla a pesar de ser superiores durante gran parte del encuentro. Dos victorias de peso que ahora buscan refrendar.

Histórico rival

El Perfumerías Avenida afronta el tramo final de temporada en quinta posición y visita Estepona por primera vez después de lograr cuatro victorias en diez desplazamientos, si bien en los dos últimos partidos lejos de Salamanca han logrado vencer. Las locales, por su parte, han vencido en seis de sus últimos siete partidos en el Pineda y querrá resarcirse del partido en tierras castellanoleonesas, donde cayeron por 63-49 en el partido con menor anotación de la temporada del equipo.

Aneas: “Tendremos que dar nuestra mejor versión contra el Avenida”

El entrenador de Ingeniería Ambiental CAB Estepona, César Aneas, compareció ante los medios para analizar el próximo partido las suyas, que medirá al cuadro esteponero en el Pineda este fin de semana al cuadro salmantino. Aneas aseguró que el equipo se encuentra “con buenas sensaciones” en el día a día y se muestran “ambiciosas” para el tramo final de temporada.

“Vienen en buena dinámica tras ganar a Girona en casa y cuentan con un róster largo con jugadoras de mucha calidad”, comentaba el técnico catalán, que advirtió a las suyas que Perfumerías Avenida “nos van a llevar a un partido muy físico” que tendrán que igualar durante los 40 minutos de partido.

Aneas afirmó que “Avenida cuenta con una gran variedad de jugadoras a nivel físico y técnico”, lo que obligará a las jugadoras de Ingeniería Ambiental CAB Estepona “a dar nuestra mejor versión para ser competitivas”.