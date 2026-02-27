Balonmano
El Costa del Sol recibe en Carranque al Morvedre para cerrar un febrero perfecto
Las de Suso Gallardo celebran este Día de Andalucía con la visita del equipo saguntino a partir de las 19.00 horas
La Opinión
Febrero se termina de manera especial en Andalucía, en un sábado festivo donde se celebra el orgullo de pertenencia a esta tierra. Jornada con duende donde el Costa del Sol Málaga volverá a saltar a las tablas de Carranque con el desafío de culminar un mes impoluto. Las panteras reciben en la vigesimoprimera jornada al CBM Morvedre (19:00 horas), en un partido que puede ser el puente para dar un paso más en la parte más selecta de la Liga Guerreras Iberdrola.
«El nivel de la plantilla era alto, tenía mucho margen de mejora cuando el grupo estuviera al completo o por lo menos ciertas piezas importantes en primera línea», asegura en la previa Suso Gallardo: «Con el varapalo de la Copa tocamos fondo y el equipo reseteó y se ha marcado otra línea de trabajo. Confiamos en el trabajo de todos, se está viendo los frutos, se está viendo la mejor versión y lo más importante es mantenerlo hasta final de temporada».
Las saguntinas, duodécimas en la clasificación, llegan con Cristina Cabeza en el banquillo y refuerzos como Delfina Ojea o Suhana Bayonas. En la primera vuelta el triunfo fue malagueño (18-24). «No nos podemos descuidar, están mejorando mucho aunque en zona de play down. Es nuestro debe, no mirar el resultado y el rival, seguir siendo fuertes. En casa no se pueden escapar puntos», cierra el técnico malagueño.
No podrá contar con Martu Romero (isquiotibial), Maider Barros (rodilla) y Bárbara Vela (tobillo), además de tener la duda hasta última hora de Bárbara Piñeira y Nicxon Clabel. Se queda fuera de la convocatoria Rita Campos, mientras entran las canteranas Martina Villalva, María Ocaña y Lucía Jiménez. Un día especial en Andalucía, en el que el Costa del Sol Málaga intentará ponerle la guinda a un febrero, hasta ahora, brillante.
