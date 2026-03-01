El Costa del Sol arrasa al Morvedre en Carranque (29-21)

El Costa del Sol Málaga le puso la guinda a un febrero impoluto en la Liga Guerreras Iberdrola. Después de estar en la lona sacó su ADN de campeón para completar una dinámica sobresaliente, con la que ahora se va al parón. El equipo malagueño ha enlazado cinco triunfos que le permiten pelear de tú a tú en la zona alta. Se impuso con mucha contundencia y comodidad al CBM Morvedre (29-21) en un partido decidido desde bien pronto. Ahora toca una semana de receso antes de encarar un mes de marzo marcado por la vuelta a escena de la EHF European.

Casi 10 minutos tardaron las de Cristina Cabeza en celebrar su primer gol, mientras las panteras ya habían hecho kilómetros en la pista de despegue. Del 4-1 se pasó a un contundente 12-4, con Sole López y Joana Resende. La capitana era protagonista de otro arreón del conjunto de Suso Gallardo, que al descanso había hecho mucha parte del trabajo. Era un día feliz para la cantera porque se producía el bautizo en División de Honor de Lucía Jiménez, a la que se uniría en la segunda mitad María Ocaña. Las dos jóvenes del Fundación Unicaja Costa del Sol Málaga de Primera Nacional ya se habían estrenado meses atrás en Europa.

Noticias relacionadas

También disfrutó de las tablas del Pérez Canca Martina Villalva, que entraba en las rotaciones. Aunque sin esa versión arrolladora, no pasaban apuros las malagueñas, que siempre se movieron en el margen de renta de la decena. Dos puntos para continuar empujando a los de arriba y para continuar llenando el zurrón de la confianza. Con la flecha hacia arriba se va el Costa del Sol Málaga al parón internacional, momento de reseteo antes de afrontar otro mes cumbre.