El Nueces de Ronda se adjudica el derbi andaluz (1-2)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal se adjudicó a domicilio el derbi andaluz de este fin de semana. Fue en tierras gaditanas ante un Gualcacín que no se lo puso nada fácil. El resultado definitivo de 1-2 le reportan a las malagueñas tres puntos que suponen cierta tranquilidad, al tomar un colchón sobre la zona de descenso.

Los dos rivales de esta jornada llegaban igualados en la clasificación y eso se tradujo en un duelo marcado por el respeto, la tensión y la intensidad. La primera ocasión malagueña llegó tras un robo de África cerca del área rival. Su posterior disparo lo despejó con el cuerpo Elisa Robles. Luego Susi le pondría un balón largo a Unami, que protegió posición con el cuerpo. El remate le salió con poca potencia y lo sacó la propia Robles.

Se sucedieron las ocasiones para las costasoleñas, con un nuevo saque de falta en el centro del campo que Unami chutó directamente a puerta poniendo a prueba a la arquera local. Sería la antesala del primer gol malagueño, en una jugada coral que nació de una recuperación de Marta Collado, que avanzó metros y la puso al centro a Barra, que a pasó a su vez a la izquierda para Guida. La conexión la culminó Collado, que remachó en línea de gol el 0-1.

Empate local

Reaccionó bien el conjunto jerezano porque en la siguiente jugada tuvo la oportunidad para empatar tras un pase largo de Lora que despejó Andrea. El rechace le llegó a Elena Aragón que chutó a puerta encontrándose de nuevo con Andrea. En la siguiente jugada la tuvo de nuevo Lora, pero su remate se fue la izquierda de la meta malagueña.

El empate lo elevó el Guadalcacín en el minuto 12, después de una intercepción de Gleice que salió disparada al contragolpe hacia la meta de Andrea. Llegó a la portería y la puso a la izquierda para que Jussara finalizara. A partir el dominio fue para las gaditanas, aunque las ocasiones fueron parejas para ambos equipos pero sin alterar el marcador, incluido un lanzamiento de doble penalti que detuvo Andrea. No hubo más en la primera mitad.

Segunda parte

El segundo tiempo comenzó con la oportunidad más clara del partido para Guadalcacín con un disparo de Ame Romero, que golpeó en el poste izquierdo de la meta de Andrea. A lo que respondió Marta Collado con un disparo que se fue a la izquierda de una Sandra Buzón que sustituyó en el descanso a Elisa Robles.

También hubo cambio en la portería malagueña en la que Valeria ocupó la meta en esta segunda parte. Fue una mitad totalmente distinta a la primera. La sucesión de ocasiones fue una constante. Especialmente estaban activas las jerezanas cuando llegó el segundo para el Nueces de Ronda Atlético Torcal, a raíz de un saque de banda de Marta Collado, que la puso floja para que Unami lanzara un misil. Batió por bajo a Sandra Buzón poniendo el 1-2 en el marcador con 27 minutos jugados.

Las de Víctor Quintero a partir de ese momento fueron capaces de contrarrestar el empuje local con bastante oficio y calma. Los nervios atenazaban por su parte al Guadalcacín, haciendo que las imprecisiones y las prisas fuesen una constante. A falta de 5 minutos, Andrés Sánchez dispuso juego de cinco con Lora como portera jugadora, y en la primera jugada, pudo aumentar la distancia el Nueces de Ronda Atlético Torcal tras un disparo lejano en una recuperación de balón. La bola golpeó el poste izquierdo de la meta local.

Estos últimos minutos fueron un continuo intento de Guadalcacín para superar la férrea defensa del conjunto malagueño con la particularidad de que estuvo mas cerca el 1-3 que el 2-2 por los despejes del Nueces de Ronda Atlético Torcal que casi acaban en gol a puerta vacía. Pero no dio para más el partido que acabó con una importante victoria para el conjunto malagueño.