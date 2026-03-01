El Perfumerías Avenida corta la racha del CAB Estepona (65-91)

No pudo llegar la cuarta victoria al hilo. El Pineda lucía sus mejores galas, incluyendo una buena representación en la grada de la afición visitante, el ambiente festivo en el Día de Andalucía y la buena dinámica permitía respirar alegría, pero el deporte es soberano y Perfumerías Avenida compitió y jugó mejor durante el grueso del partido ante el CAB Estepona (65-91).

Primera parte

Salió centrado el equipo malagueño. Claudia Contell y Madison Conner -que acabaría firmando una actuación extraordinaria con 28 puntos y excelentes porcentajes en el tiro- daban las primeras rentas a las locales, pero Andrea Vilaró, que firmó su mejor encuentro de la temporada, sumaba dos triples para completar un parcial de 0-8 (7-13) llegado el ecuador de primer parcial. Volvía el cuadro local a meterse en partido, tras un triple de Meli Gretter, pero un mejor final de cuarto del equipo salmantino les daba cinco puntos de ventaja (17-22) gracias a la superioridad en el rebote.

Y en la salida del segundo período se acabó el partido. Un parcial de 0-10, con un tiempo muerto de César Aneas de por medio, catapultaba a Perfumerías Avenida tras un triple de Iyana Martín (17-32), con las locales tardando cuatro minutos y medio en ver aro. Fue Contell, seguida de varias buenas acciones de Conner, pero la diferencia no menguaba (26-40) antes de que el tercer triple del partido de Vilaró dejara el 26-43 en el luminoso del Pineda antes del descanso.

Segunda parte

Los mejores minutos de CAB Estepona llegaron en la salida del tercer periodo. El equipo salió fuerte y, aunque Perfumerías Avenida aguantaba el primer envite (32-49), Conner se echó al equipo a la espalda en anotación y con un parcial de 10-0 el cuadro costasoleño hacía creer a su afición, obligando a Anna Montañana a parar el partido. Y reaccionaron las suyas, tanto que una canasta de Claudia Soriano ponía por delante a las suyas en el parcial del tercer cuarto (46-64) con algo más de un minuto por delante, en el que solo Conner vería aro para cerrar el cuarto 48-64.

La escolta estadounidense abría el último período con una canasta y adicional, pero de poco sirvió. Un parcial de 0-10 de las visitantes sentenciaba el partido, logrando 23 puntos de renta. Intentó acabar de la mejor manera posible Ingeniería Ambiental CAB Estepona y la entrenadora de Perfumerías Avenida no estaba dispuesta a permitirlo. Con 57-78 llegó el tiempo muerto visitante, con algo más de cuatro minutos por delante. En el tramo final Avenida quería más y más, mientras que CAB Estepona parecía estar esperando que sonara la bocina para que esta pesadilla acabara. 65-91 y a pensar en el próximo partido y el viernes toca recibir a Movistar Estudiantes.

Ficha técnica

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 65 (17-9-22-17): Gretter (5), Contell (8), Conner (28), Muhate (7) y Kone (4) -quinteto inicial-, Dongue (6), Masiá (0), Ortega (0), Atkinson (1), Lekovic (6) y Rodríguez (0).

Perfumerías Avenida 91 (22-21-21-27): Martín (15), Vilaró (17), Zellous (13), Magarity (3) y Cave (8) -quinteto inicial-, Soriano (3), Spreafico (5), Arrojo (8), Meyers (4), Djaldi-Tabdi (-) y Kiss (15).