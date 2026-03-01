Un enfrentamiento entre jugadores y la irrupción de un padre obliga a suspender un partido de cadetes en Málaga

Un partido de fútbol de categoría cadete tuvo que ser suspendido en Málaga tras el abandono del terreno de juego por parte de algunos jugadores, después de que se produjera un incidente entre dos futbolistas y el padre de uno de ellos irrumpiera en el campo, lo que motivó la intervención de agentes de la Policía Local.

Los hechos se produjeron durante el encuentro entre los equipos cadetes del Churriana y del Campanillas, disputado este pasado sábado en el distrito de Churriana de la capital malagueña.

Fuentes policiales informaron a EFE de que el árbitro del partido solicitó la presencia policial en el terreno de juego tras un enfrentamiento entre dos jugadores rivales durante la primera parte del encuentro, aunque no se ha formulado denuncia alguna ni hay lesiones registradas.

Tras el incidente, un espectador saltó al terreno de juego, ya en el descanso, y resultó ser el padre de uno de esos dos futbolistas que supuestamente quiso retirar a su hijo del campo, lo que generó momentos de tensión, hasta que el árbitro decidió la suspensión del partido, ya que otros jugadores abandonaron el césped a instancias de sus progenitores.

Fuentes deportivas indicaron que, por motivos de seguridad, el colegiado del encuentro debió ser finalmente escoltado por los policías a la salida del campo.