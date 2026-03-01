Baloncesto base
El Torneo Cosmos corona a Real Madrid y CB Santfeliuenc
Benalmádena acogió hasta este domingo la vigésima edición de uno de los grandes acontecimientos del baloncesto base en la comunidad autónoma
La Opinión
El Torneo Cementos Cosmos Benalmádena 2026 ya conoce a sus campeones en una edición muy especial en la que se han cumplido 20 años desde su creación. Real Madrid en la categoría masculina, y CB Santfeliuenc, en féminas, fueron los claros dominadores en las pistas de baloncesto de Benalmádena.
CB Santfeliuenc se llevó el título de chicas tras jugar la final ante Valencia Basket y tumbando al gigante taronja por 66-55 en una final muy igualada. Las valencianas acusaron alguna lesión y pelearon hasta que la gasolina se acabó ante un equipo catalán que tuvo un paso inmaculado por el campeonato. En la fase de grupos ganaron sin muchos apuros a CB Benalmádena, Colegio Virgen del Carmen y CD El Olivar, para cruzarse después con Movistar Estudiantes en cuartos, Joventut de Badalona en semifinales, y finalmente ante las valencianas en la finalísima.
Eliminatorias
En la masculina el Real Madrid ha sido el claro dominador de la categoría imponiendo su físico al juego coral de otros equipos. Aunque pasaron algunos apuros en la fase de grupos, CB Puerto Real, Gran Canaria y CB El Palo fueron sus víctimas en la liguilla. En las eliminatorias, victorias ante Unicaja y Valencia Basket antes de ganar en la final a Zalgiris Kaunas por 97-63.
El Mejor equipo femenino estuvo formado por Lola Sánchez (Fundación Unicaja Baloncesto), Ángela Lozano (Valencia Basket), Lia Xantal (Joventut de Badalona) y Claudia Santos (Movistar Estudiantes), cerrando el quinteto como MVP del Torneo Cementos Cosmos Benalmádena 2026 Claudia Barceló del campeón CB Santfeliuenc. El mejor entrenador se fue a manos de Samuel Vilaseca, del CB Alcobendas.
En la categoría masculina los mejores fueron Rodrigo Borges (EMB Candelaria), Emre Demir (Fenerbahce), Marcos Gimeno (Valencia Basket) y Adomas Gerve (Zalgiris Kaunas). El MVP y por consiguiente mejor jugador del torneo fue para el jugador del Real Madrid Álvaro Torres. El conjunto blanco, además, tuvo en Tamara Morgado a la Mejor Entrenadora del torneo. El podio final en las féminas lo completó CB Alcobendas, que superó a Joventut de Badalona en la lucha por el bronce. En los chicos, Valencia Basket se llevó el trofeo al tercer clasificado tras ganar ante Fenerbahce.
Patrocinadores
El Torneo Cementos Cosmos Benalmádena contó con la organización del CB El Palo, CB Benalmádena y Ayuntamiento de Benalmádena; el patrocinio de Cementos Cosmos, Fundación Unicaja, Diputación, Junta y Holiday World, y con la colaboración de la Delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto, que ha aportado a este evento material deportivo.
