Atrapados por la guerra

Casi medio centenar de turistas malagueños se encontraban este domingo atrapados como consecuencia del conflicto bélico que desde este fin de semana vuelve a enfrentar a Irán e Israel. El cupo de españoles afectados en países como Emiratos Árabes es bastante importante. Pero son significativos los casos de aquellos deportistas que incluso tienen residencia habitual en Irán y que en algunos casos podrían hallarse de camino, por carretera, a alguna de las fronteras del país.

El protagonista más llamativo lo representa el exinternacional español Munir el Haddadi. Al parecer, en su caso fue desalojado de un avión cuando ya estaba a punto de volar desde Teherán. El exariete blaugrana de 30 años milita en las filas del líder de la máxima competición iraní, El Esteghlal. En ese mismo equipo tiene como compañero al también español Antonio Adán, arquero de 38 años y cuyo paradero también se desconoce en este momento.

Afirman algunos medios que la comunidad española en el país no pasa del centenar y medio de personas. Muchos es probable que en las últimas horas hayan emprendido viaje por carretera hacia la frontera turca, a través de Bazargan, con más de 2.000 kilómetros de ruta por cubrir. En esa situación estarían otros integrantes del Persépolis iraní, como son los casos del preparador físico Pepe Losada o del técnico de porteros Emilio Álvarez.

En cuanto a los turistas mencionados al principio, un grupo de hasta 27 viajeros malagueños se encuentran en Dubái, también atrapados a raíz del estallido de la guerra este fin de semana. Los hay que partieron desde la capital axárquica, Vélez-Málaga, así como desde la capital. Y en Israel se encuentran otros seis ciudadanos de la provincia, sin opción por ahora de poder regresar a la Costa del Sol.

El cierre del espacio aéreo como consecuencia de los bombardeos que iniciaron Israel y Estados Unidos, y que tuvieron represalias por parte de Irán, también ha atrapado a reconocidos tenistas internacionales, que han puesto en peligro la continuidad del calendario de la ATP.

Al igual que el cupo más numeroso de malagueños, algunas de las más importantes raquetas del mundo, como es el caso de Daniil Medvedev, permanecen atrapadas en Dubái. Ese cierre del espacio aéreo, que afecta al menos a cinco países de la zona, podría impedirle al tenista moscovita participar en el torneo estadounidense Indian Wells, que arranca este miércoles. En situación similar se encuentra su compatriota Adrey Rublev, que alcanzó las semifinales del torneo conquistado por segunda vez, este pasado sábado, por Medvedev.

Los finalistas del cuadro de dobles también se hallan bloqueados, sin posibilidad de salir de Emiratos Árabes. Son los ganadores, Harri Heliovaara y Henry Patten, así como Mate Pavić y Marcelo Arévalo. En principio se barajó la posibilidad de buscar salidas por carretera, que el jefe de seguridad de la ATP habría desaconsejado.

Por este motivo, todos permanecen en el hotel de la organización en Dubái y no se descarta que, en caso de que aumente la intensidad del conflicto, sean realojados en habitaciones situadas en el subsuelo, a prueba de misiles. Por su parte, el danés Holger Rune está atrapado en Doha, donde sigue el proceso de recuperación de la lesión que sufre en el tendón de Aquiles izquierdo.

Rune está acompañado por su madre y el resto del equipo en un hotel de esta ciudad e igualmente sigue a la espera de que se reabra el espacio aéreo. A última hora de este domingo se barajaba, de manera general, que durante la tarde de este lunes se reabriese el espacio aéreo en Dubái, así como el de Doha, cerrados ambos por seguridad ante los reseñados bombardeos.

Es la esperanza que mantienen no sólo los tenistas profesionales que tienen compromisos en otros rincones del mundo. También es en lo que confía ese importante cupo de malagueños que justo en el Día de Andalucía vivían una auténtica pesadilla, a casi 6.000 kilómetros de distancia de sus domicilios. En caso contrario, la salida escalonada de turistas podría incluso ponerse en marcha este martes.

Todo dependerá de los movimientos que con auténticos enjambres de drones y misiles se sucedan o no en las próximas horas. Multitud de personas han trasladado sus ánimos a todos y cada uno de estos deportistas y visitantes sorprendidos por la guerra.