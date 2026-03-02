Éxito del I Campeonato de Juegos Municipales de Taekwon-Do ITF en Ciudad Jardín

El Pabellón Polideportivo Ciudad Jardín acogió el pasado 21 de febrero el I Campeonato de Juegos Municipales de Taekwon-Do ITF, una cita organizada por el Club Invictus Málaga en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y que supone la incorporación oficial de esta disciplina al calendario deportivo municipal. El evento congregó a 220 participantes, y destacó por su carácter inclusivo y gratuito. La organización subrayó además la participación femenina, que alcanzó el 43,2 por ciento del total de inscritos.

Reconocimiento a los medallistas nacionales

Durante la jornada se celebró un acto de reconocimiento a los medallistas nacionales del Club Invictus Málaga, entre ellos Ana Pareja y Daniela Jurado, distinguidas como las mejores deportistas en categoría Pre Junior y Junior femenino en el Campeonato de España disputado el pasado 24 de enero. En dicha competición nacional, el club malagueño logró un total de 44 medallas —19 de oro, 13 de plata y 12 de bronce—, consolidando su posición como referente provincial en esta modalidad. La entidad es actualmente la única en Málaga y su provincia reconocida oficialmente por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en Taekwon-Do ITF.

Asimismo, se anunció la selección de siete deportistas y un técnico del club para integrar la delegación española que participará en el Campeonato de Europa oficial, previsto del 13 al 18 de abril en Maribor (Eslovenia). El campeonato se desarrolló bajo la normativa técnica del Departamento de Taekwon-Do ITF de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET). Los competidores, desde categoría Prebenjamín hasta Cadete, participaron en las modalidades de Tul (formas) y Sparring (combate).

Desde la organización destacaron el carácter formativo del evento y señalaron que todos los alumnos recibieron medalla de participación “para poner en valor el esfuerzo, el respeto y el aprendizaje como pilares fundamentales de este deporte”.