Málaga acogerá el campus intensivo Basketweek durante la Semana Santa

El campamento tendrá lugar en el Colegio Los Olivos y estará dirigido por el exjugador Anicet Lavodrama

Anicet Lavodrama, en un evento anterior junto a jóvenes alumnos.

Anicet Lavodrama, en un evento anterior junto a jóvenes alumnos. / ASIS Sport Spain

Álvaro Borrego

El campus intensivo Basketweek tendrá lugar en el Colegio de Los Olivos (Málaga). El campus de baloncesto está dirigido a jugadores jóvenes de entre 10 y 20 años, que se celebrará desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril de 2026. El programa ofrecerá seis días de entrenamiento intensivo, con un horario de 9:00 a 11:30 horas, con el objetivo de mejorar el rendimiento y la comprensión del juego.

Entrenamiento orientado al progreso

Durante el campus los participantes trabajarán aspectos claves como: Una mejora de fundamentos técnico- tácticos, un aumento del Player Efficency Rating( PER) tanto interior como exterior, una mejora en el porcentaje de tiro y la búsqueda de un desarrollo de la eficiencia cognitiva.

El campus está dirigido por Anicet Lavodrama, exjugador profesional con experiencia en Liga ACB y trayectoria internacional en desarrollo de jugadores. Lavodrama fue elegido en el Draft de la NBA por Los Ángeles Clippers y ha trabajado como scout internacional, además de responsable del desarrollo internacional en FIBA.

Precio e inscripción

El precio de la inscripción es de 240 euros, con un montante reducido para grupos de tres o más jugadores de la misma familia o club. Las plazas son limitadas y para la inscripción se le puede enviar un mensaje directo a la cuenta de instagram @asis_sport o a través del formulario habilitado por la organización. También está ya habilitada la preinscripción para el campus de verano "Basketball Premium skills Camp", también organizado por ASIS sports.

