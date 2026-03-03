Alcaraz conquista Indian Wells el primer día: De la Era mullet a Lebron James

Carlos Alcaraz aterrizó en Indian Wells renovado de energías y con un look sorprendente en su primer día de la nueva aventura americana en la que espera seguir triunfando como hasta ahora en 2026.

En busca de su tercer título en Indian Wells, el murciano ya conoce su camino, en el que puede encontrarse a Djokovic en semifinales y con un debut que será ante el francés Atmane o el búlgaro Dimitrov.

Carlos Alcaraz en Indian Wells. / X

Tras algunos días de decanso después del título conseguido en Doha, el número uno del mundo entrenó un par de días en Murcia antes de poner rumbo a tierras americanas donde disputará el conocido como 'Sunshine Double' con los dos primeros Masters 1000 de la temporada (Indian Wells y Miami).

En su primer día en el desierto californiano, Alcaraz se ejercitó junto al tenista belga Zizou Bergs para hacer la primera toma de contacto con el majestuoso complejo donde ya se coronó en 2023 y 2024.

En busca de seguir su puesta a punto, el murciano volverá a ejercitarse este martes nuevamente, esta vez con Tommy Paul, para detallar su aventura en busca de la tercera corona en el conocido como quinto Grand Slam, algo que no pudo conseguir el pasado año al caer en semifinales ante Jack Draper, que acabaría levantando el título.

