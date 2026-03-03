MEJORES DEPORTISTAS
Ayuso y Almeida presentan los Laureus 2026: Alcaraz, Aitana Bonmatí, Márquez, Kilian Jornet, Dembélé y el PSG, nominados
Los candidatos a las distinciones, cuya gala se celebrará en Madrid el 20 de abril, incluyen también nombres como el atleta Mondo Duplantis, el ciclista Tadej Pogacar o el tenista Jannik Sinner, además del equipo europeo de la Ryder Cup de Golf
La Real Casa de Correos de Madrid ha acogido este martes la presentación de la gala de los Premios Laureus 2026, que se celebrará en Madrid el próximo 20 de abril. Los españoles Carlos Alcaraz, Aitana BonmatíMarc Márquez y Kilian Jornet, junto al futbolista francés Ousmane Dembélé, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y el club de fútbol PSG figuran entre los finalistas de los Premios Laureus 2026, que se entregarán en Madrid, por tercera vez consecutiva, el próximo 20 de abril.
Los candidatos a las distinciones incluyen también nombres como el atleta Mondo Duplantis, el ciclista Tadej Pogacar o el tenista Jannik Sinner, además del equipo europeo de la Ryder Cup de Golf, el tenista brasileño Joao Fonseca, el ciclista colombiano Egan Bernal, la atleta venezolana Yulimar Rojas y en el apartado paralímpico el nadador brasileño Gabriel Araújo y la atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez.
- La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga
- La mítica venta de los Montes de Málaga que lleva 70 años sirviendo la mejor comida serrana
- La Aemet alerta de una nueva borrasca en Málaga: Regina trae lluvias y calima
- La planta de hidrógeno verde que amenaza El Torcal de Antequera
- Clasificación de Segunda División: El Málaga CF sigue quinto y acecha los puestos de ascenso directo
- Histórico desembalse de La Viñuela después de duros años de sequía
- Hallan muerta a una mujer de 66 años en Cártama con signos de violencia
- Comparativa Funes-Pellicer en la temporada 25/26: puntos, victorias, goles...