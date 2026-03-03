La Costa del Sol Golf Party se afianza en Madrid

La Costa del Sol Golf Party celebró en el Centro Nacional de Golf su segunda edición, confirmando su consolidación como el evento de referencia que conecta a la Costa del Sol con la comunidad golfista de Madrid.

Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental señaló que «tras el excelente recibimiento de su primera edición, el evento ha dado un salto cualitativo en esta nueva convocatoria, ofreciendo una experiencia aún más completa, con mejores premios, mayor nivel de participación y una propuesta que va más allá de la competición, combinando golf, networking y promoción de destino».

Por un lado, el torneo de 18 hoyos contó con premios en todos los pares 3, incluyendo material de golf de primeras marcas —putters, wedges, drivers, maderas e híbridos—, así como green fees en algunos de los campos más exclusivos de la Costa del Sol, reforzando el carácter premium del evento.

Asistentes de referencia

El campeonato reunió a destacadas personalidades del ámbito deportivo y mediático, con la participación de reconocidos futbolistas como Schuster, Raúl, Mista y Melgar, así como gerentes de campos de golf de Madrid, federativos, empresarios, actores como Josema Yuste, periodistas especializados, influencers y comentaristas de referencia como Carlos Martínez y Elena Jiménez, quienes aportaron aún mayor proyección y prestigio a la cita.

El torneo concluyó con un cóctel y entrega de premios en un ambiente distendido y social, en el que se celebró un gran sorteo de regalos con equipamiento deportivo de última generación y experiencias exclusivas en la Costa del Sol. Además, Sabor a Málaga ofreció una estupenda degustación de espetos, que fue muy apreciada por todos los asistentes y puso el broche gastronómico perfecto a la jornada.

1.700 participantes

De forma paralela, la experiencia Costa del Sol Golf Party con simuladores TopTracer fue uno de los grandes atractivos del día. Gracias al aumento de inscritos y la apertura de nuevas franjas, el lunes, desde las 11.00 horas hasta las 23.00 horas, el Centro Nacional de Golf congregó a 1.700 participantes, una cifra que confirma el creciente interés por una cita que ya forma parte del calendario imprescindible del golf en Madrid.

La presencia de representantes institucionales y del sector turístico y deportivo subrayó el valor estratégico del evento como herramienta de promoción de la Costa del Sol como destino líder de golf y estilo de vida, destacando además la organización llevada a cabo por JGolf.

Con esta segunda edición, la Costa del Sol Golf Party no solo reafirma su éxito, sino que se posiciona definitivamente como un punto de encuentro entre deporte, turismo y negocios, acercando la esencia de la Costa del Sol a Madrid a través de una experiencia diferencial y de alto valor.