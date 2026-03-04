EBG Málaga celebra la XV edición del Torneo de la Mujer y refuerza su apuesta por el baloncesto femenino

EBG Málaga celebrará este domingo 8 de marzo la XV edición del Torneo de la Mujer, una cita ya consolidada como referencia provincial del baloncesto femenino que reunirá en las Pistas Exteriores de Los Guindos a más de 500 jugadoras de 40 equipos, desde niñas de 3 años hasta veteranas +35, con participación de conjuntos invitados de distintos puntos de la provincia.

Un torneo que refleja el crecimiento del club

Quince ediciones respaldan un evento que nació prácticamente junto a la creación de la sección femenina del club y que hoy simboliza el crecimiento del proyecto femenino de EBG Málaga, que cuenta actualmente con más de 300 jugadoras y equipos en todas las categorías de formación.

Durante la jornada se disputarán más de 40 partidos en un ambiente de convivencia y celebración, además de concentraciones federadas de categoría baby femenino; que permitirán a las más pequeñas seguir creciendo en sus primeras experiencias deportivas.

Un impulso para el baloncesto femenino

La XV edición marcará también el inicio de una nueva línea estratégica de EBG. El próximo 6 de marzo se celebrará una charla con jugadoras de distintas categorías del club para abordar la permanencia en el deporte durante la adolescencia, la generación de referentes y el liderazgo femenino. Este encuentro dará paso a un plan específico que contará con un equipo de trabajo propio orientado a fortalecer de forma transversal la sección femenina de EBG Málaga.

El Torneo de la Mujer cuenta con la colaboración de la Delegación Malagueña de la Federación Andaluza de baloncesto y con el patrocinio oficial de Fundación Unicaja, entidad firmemente comprometida con el deporte base malagueño y el desarrollo del baloncesto femenino. Quince ediciones después, el Torneo de la Mujer no sólo es una jornada de baloncesto, representa una evolución. Este domingo, más de 500 jugadoras volverán a llenar Los Guindos para celebrar deporte, convivencia y futuro.