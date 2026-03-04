Éxito del fútbol sala malagueño en los Campeonatos de Andalucía de categorías inferiores

La Asociación Malagueña para la Promoción del Fútbol Sala está de enhorabuena, tras los magníficos resultados firmados por sus equipos este pasado fin de semana en los Campeonatos de Andalucía de Selecciones Provinciales 2025-2026. Hasta tres triunfos lograron los equipos malagueños, demostrando la buena salud de este deporte en la Costa del Sol.

Tres oros autonómicos

La selección Benjamín, la Alevín y la Cadete fueron las que levantaron el título autonómico, después de mostrar un gran juego durante todos sus partidos. La selección Benjamín se impuso 11-2 a Sevilla, en la finalísima celebrada en Dalías, Almería. Los Alevines ganaron con más apuros (2-0) a los representantes de Córdoba, en una cita que se disputó en Sevilla. Por su parte, los Cadetes en un gran partido se impusieron en la lucha por el título a Almería, por un contundente 8-2, en esta ocasión actuando como anfitriones en Mollina.