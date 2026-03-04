Torremolinos inaguró la IX Copa Provincial de CxM de la Diputación de Málaga

Torremolinos fue escenario el pasado domingo del inicio de la IX Copa Provincial de Carreras por Montaña (CxM) de la Diputación de Málaga, que arrancó con la disputa de la III CxM Cañada del Lobo, una prueba que volvió a mirar hacia su sierra y se consolida como uno de los eventos más atractivos de la jornada.

La carrera fue organizada por el Ayuntamiento de Torremolinos y contó también con el aval de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Senderismo y Escalada, que reunió a cerca de 700 inscritos.

Dos recorridos, dos niveles

La prueba contó con dos recorridos diseñados para diferentes niveles de exigencia. El trazado largo correspondiente a la modalidad trail, presentó 21 Kilómetros de distancia con 1.200 metros de desnivel positivo, mientras que el trazado corto ofreció 13 Kilómetros y 700 metros de desnivel positivo.

Momento de la salida de la carrera por montaña Cañada del Lobo en Torremolinos. / Diputación Provincial de Málaga

Víctor Manuel y Elisabet triunfan en la prueba reina

En la distancia principal de 21 Kilómetros, los triunfos se lo llevaron Víctor Manuel Andreu Alvarado, del club Alpino Benalmádena, y Elisabet Peláez Leyva, del Matagrande Trail Antequera, quiénes además se sitúan como líderes de la Copa Provincial.