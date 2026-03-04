Carrera de Montaña
Torremolinos inaguró la IX Copa Provincial de CxM de la Diputación de Málaga
La III CxM del Lobo reunió alrededor de 700 corredores en la primera prueba del circuito
Álvaro Borrego
Torremolinos fue escenario el pasado domingo del inicio de la IX Copa Provincial de Carreras por Montaña (CxM) de la Diputación de Málaga, que arrancó con la disputa de la III CxM Cañada del Lobo, una prueba que volvió a mirar hacia su sierra y se consolida como uno de los eventos más atractivos de la jornada.
La carrera fue organizada por el Ayuntamiento de Torremolinos y contó también con el aval de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Senderismo y Escalada, que reunió a cerca de 700 inscritos.
Dos recorridos, dos niveles
La prueba contó con dos recorridos diseñados para diferentes niveles de exigencia. El trazado largo correspondiente a la modalidad trail, presentó 21 Kilómetros de distancia con 1.200 metros de desnivel positivo, mientras que el trazado corto ofreció 13 Kilómetros y 700 metros de desnivel positivo.
Víctor Manuel y Elisabet triunfan en la prueba reina
En la distancia principal de 21 Kilómetros, los triunfos se lo llevaron Víctor Manuel Andreu Alvarado, del club Alpino Benalmádena, y Elisabet Peláez Leyva, del Matagrande Trail Antequera, quiénes además se sitúan como líderes de la Copa Provincial.
