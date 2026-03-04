El TotalEnergies Media Maratón de Málaga 2026 bate todos los récords: 12.000 participantes, la mitad de ellos extranjeros

El TotalEnergies Media Maratón de Málaga se presentó oficialmente este miércoles en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, donde se han dado a conocer todas las novedades de su próxima edición y se ha puesto de relieve el extraordinario momento que atraviesa la prueba, convertida ya en una de las medias maratones más rápidas y con mayor proyección internacional del calendario.

El acto contó con la participación de Borja Vivas, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Málaga. También asistió Fernando Rodríguez, delegado de ventas de la zona sur de TotalEnergies, patrocinador principal del evento, quien estuvo acompañado por Javier Gavela, director técnico del TotalEnergies Media Maratón de Málaga.

La presentación sirvió para poner en valor los hitos deportivos y de participación alcanzados en 2025, un año que marcó un antes y un después en la historia del evento y que ha impulsado a Málaga a situarse entre las grandes capitales mundiales del running.

Recorrido apto para "volar"

El gran motor del crecimiento del TotalEnergies Media Maratón de Málaga sigue siendo su circuito: llano, a nivel del mar y con un trazado pensado para favorecer las grandes marcas, considerado ya uno de los más rápidos del planeta. La edición de 2025 lo confirmó de manera definitiva con registros históricos: Gilbert Kipkosgei Kiprotich firmó un espectacular 58:27 y en categoría femenina, Loice Chemnung venció con 1:05:46.

Participación récord

El TotalEnergies Media Maratón de Málaga ha dado un salto histórico al pasar de 8.000 corredores en 2025 a 12.000 participantes, lo que supone un crecimiento del 50 % en tan solo una edición.

Además, la organización confirmó otro hito sin precedentes: los dorsales se agotaron con más de dos meses de antelación, un récord absoluto para la prueba que evidencia la enorme demanda y el posicionamiento del evento entre las medias maratones más atractivas del panorama internacional.

Este crecimiento sitúa a Málaga no solo como una carrera rápida, sino como una cita de referencia en Europa tanto por volumen de corredores como por nivel deportivo.

Más internacional y más femenina

Otro de los puntos clave expuestos fue la evolución del perfil de los participantes, que confirma la transformación de la prueba en un evento global: 49 % de corredores extranjeros 37 % de participación femenina y un total de 84 nacionalidades representadas. Estos indicadores sitúan al TotalEnergies Media Maratón de Málaga entre las medias maratones españolas con mayor diversidad e internacionalización, compitiendo ya con pruebas consolidadas del panorama europeo.

Málaga, epicentro del atletismo popular

El éxito de la prueba es el resultado de una combinación que se ha demostrado imbatible: organización, recorrido, ciudad y público. Málaga ha sabido convertir sus calles en un escenario de primer nivel mundial para el atletismo en ruta, ofreciendo condiciones ideales tanto para la élite como para miles de corredores populares.

La presentación oficial confirmó que el TotalEnergies Media Maratón de Málaga ya no solo destaca por su rapidez, sino por su prestigio internacional, capacidad de convocatoria y proyección futura.