CELTA - REAL MADRID
Arbeloa se pone de perfil ante la crisis del Real Madrid: "Podría explicar algo, pero no serviría de mucho"
El técnico salmantino encara la visita a Balaídos con al menos nueve bajas y con la necesidad de ganar tras dos derrotas seguidas
"Habéis venido todos en modo optimista...". Álvaro Arbeloa acabó recurriendo a la ironía ante las preguntas que iba escuchando en su rueda de prensa previa al Celta-Real Madrid que se disputa este viernes (21.00 horas) en Balaídos. Mal juego, lesiones importantes, dos derrotas seguidas ("en Liga", se encargó de puntualizar), bajón de rendimiento... Ese era el contenido de las preguntas. El lógico, dada la situación que vive el conjunto blanco.
No lleva el técnico ni dos meses al frente del banquillo blanco, pero ya afronta una crisis, pues la conclusión unánime es el que el Real Madrid está hoy peor que cuando el club decidió destituir a Xabi Alonso y apostar por él. "Podría explicar algo, pero no serviría de mucho. Lo importante no es explicar nada, lo importante es ganar", respondió evasivo cuando le formularon la pregunta que resume todo, la que busca una explicación para todo lo que está pasando.
Las bajas del Real Madrid
Vigo será una nueva prueba de fuego para el Arbeloa y para sus futbolistas. Bueno, para los que están sanos y disponibles, que cada vez son menos. No estarán por lesión Militao, Rodrygo, Mbappé, Bellingham, Alaba y Ceballos y por sanción se lo pierden Mastantuono, Carreras y Huijsen. Asencio sigue siendo duda, dejando a Rüdiger como único central en plenas condiciones (aunque hace tiempo que arrastra molestias) de los cinco que tiene el técnico en nómina. Camavinga, en principio, estará recuperado para la batalla.
"No nos ponemos excusas, debemos crecernos ante las adversidades", analizó Arbeloa, que aseguró que los viajes de Mbappé a Francia y Bellingham a Londres para tratarse de sus respectivas lesiones están coordinados con el club. Del francés dijo que habla con él "todos los días" y que "son todo buenas noticias", porque "cada día está mejor". Un intento de rebajar la tensión existente entre la estrella del equipo y el club por la deficiente gestión de su lesión de rodilla.
