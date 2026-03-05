Málaga, alternativa "barata" para los aficionados de la Real y el Atlético que preparan viajes para la final de Copa del Rey en Sevilla

La Copa del Rey 2026 está a punto de llegar a su fin. Tras meses de eliminatorias, el torneo del KO ya conoce a los dos equipos que jugarán la final copera el próximo sábado 18 de abril, en el estadio de la Cartuja, en Sevilla.

Los finalistas serán Atlético Madrid y Real Sociedad, que superaron en las semifinales al FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao, respectivamente. Dos equipos históricos del fútbol español buscarán levantar uno de los trofeos más especiales de la temporada. Para los rojiblancos, será su primera final de copa desde el año 2013, donde ganó al Real Madrid (1-2) en el Santiago Bernabéu. Los donostiarras, en cambio, ganaron la Copa del Rey 2020, que se disputó en 2021 debido a la pandemia, superando al Athletic Club, con un gol de penalti de Oyarzabal (1-0).

La Copa del Rey siempre es una competición especial para las aficiones. Por eso, en cuanto se supo quiénes eran los finalistas, miles de aficionados realistas y colchoneros empezaron a preparar su desplazamiento a Sevilla. Sin embargo, este año el principal obstáculo no será solo conseguir una entrada para ver la final, sino también rascarse el bolsillo para poder permitirse el viaje y el alojamiento en la capital sevillana.

Precios imposibles en Sevilla

La celebración de la final en Sevilla ha provocado un aumento considerable de los precios tanto en el transporte como en el alojamiento en la capital autonómica andaluza. Miles de aficionados intentan organizar el mismo viaje para el fin de semana, lo que ha derivado en un aumento de precios que rozan lo "ilegal" para los seguidores de ambos conjuntos.

Teniendo en cuenta los portales de viajes Booking.com y Skyscanner.es, viajar en avión hasta Sevilla, desde San Sebastián y desde Madrid, el día del partido, cuesta un mínimo de 900 euros y de 400 euros, respectivamente.

El alojamiento tampoco es nada asequible. Dormir en Sevilla, la noche de la final, alcanza precios muy superiores a los habituales: En los hoteles de 3 y 4 estrellas nos encontramos que en la noche del sábado al domingo, día del partido, cuestan unos 650 euros de media, mientras que en los hoteles de 5 estrellas pueden llegar hasta los 1.200 euros la noche.

Afición de la Real Sociedad animando a su equipo. / La Sexta

Málaga aparece como buen Plan B

Estos precios obligan a los hinchas a buscar un plan alternativo. Y ahí es donde aparece Málaga como una buena opción para los bolsillos. La capital de la Costa del Sol está a poco más de dos horas por carretera de Sevilla y ofrece precios mucho más asequibles, tanto en vuelos como en alojamientos, para esas mismas fechas.

En los vuelos, la diferencia es notable. Viajar el sábado temprano desde Madrid a Málaga puede costar alrededor de 160 euros (menos de la mitad que a Sevilla), mientras que desde San Sebastián ronda los 650 euros (250 menos que a la capital hispalense).

En el alojamiento, encontramos también opciones mucho más económicas. Dormir en Málaga la noche posterior al partido en un hotel de 3 estrellas ronda los 180 euros, mientras que los de 4 estrellas están en 220 euros de media. El ahorro puede ser de más de 400 euros. Para aquellos que quieran tirar la casa por la ventana, los de 5 estrellas están alrededor de 500 euros, menos de la mitad que hacerlo en Sevilla.

Coche de alquiler

Los aficionados que elijan Málaga para pernoctar y ahorrarse un buen dinero, deberán alquilar el sábado un coche para viajar hasta La Cartuja. Tras consultar este medio varias empresas dedicadas a este sector, el precio medio de un coche de alquiler para recoger el mismo sábado 18 de abril y teniendo que dejarlo al mediodía del domingo 19, tiene un coste de en torno a 60 euros, contando que hay que entregarlo con el depósito de gasolina lleno. Este parámetro podría variar en función de cómo evolucione la guerra en Irán y la subida de los precios del petróleo, obviamente.

Afición del Atlético Madrid cantando el himno. / Planeta Real Madrid

Una final que se juega también fuera

La verdad es que la diferencia de precios que encontramos es abismal, contando todos los gastos. Viajar desde Madrid a Sevilla con vuelo y hotel ronda los 1.140 euros, en la opción más económica, mientras que si los aficionados del Atleti lo hacen vía Málaga, contando el coche de alquiler, saldría por unos 440 euros. Una diferencia de 700 euros.

Los que vuelen desde el País Vasco también pueden encontrar una diferencia significativa en Málaga, ya que con el hotel, el alojamiento y el coche de alquiler para desplazarse a la capital hispalense, puede salir por 910 euros. En cambio, si eligen volar y alojarse en Sevilla, saldrá, en el mejor de los casos, por 1.588 euros, una diferencia de casi 700 euros.

18 de abril, Día "D"

Hay veces que el fin justifica los medios. Ganar una Copa del Rey, sobre todo cuando no eres seguidor del Real Madrid o del Barcelona, equipos habituados a ganar títulos cada temporada, te puede llevar a tirar la casa por la ventana por aquello de que un día es un día y un título es un título. Pero en este caso, parece que Málaga puede ser una escala perfecta para blanquiazules donostiarras y rojiblancos colchoneros en su viaje a La Cartuja.