CAB Estepona-Movistar Estudiantes: Último esfuerzo antes del parón FIBA

Segundo partido en casa en menos de siete días para Ingeniería Ambiental CAB Estepona, que tras caer ante Perfumerías Avenida quiere volver a la senda de la victoria. Un triunfo que acercaría casi de manera definitiva al equipo al objetivo de la salvación aún con seis jornadas por delante. Pero no será sencillo, pues Movistar Estudiantes encadena cinco victorias seguidas y ha pasado de ser colista cuando ambos conjuntos se midieron en la primera vuelta a estar a un triunfo de entrar en posiciones de play off.

Otra vez en el Pineda

El equipo de César Aneas buscará dar su mejor versión en el Pineda, que siempre responde y al que no regresarán hasta el 4 de abril debido al parón de selecciones, encuentro fuera de casa y la posterior disputa de la Copa de la Reina.

Será un partido para volver a ver en el Pineda a dos jugadoras que han defendido la camiseta del cuadro esteponero como Nneka Ezeigbo y Maddie Garrick. La interior estadounidense con pasaporte nigeriano, junto a Frieda Bühner, es clave en el ataque de Olmo Gómez, que tiene también a Juana Camilión y Lisa Berkani como pilares ofensivos del que es el equipo más anotador de la LF Endesa fuera de los tres primeros clasificados.

La lucha por el rebote será una vez más un punto importante en el partido. Mientras Ingeniería Ambiental CAB Estepona va a la cola en el ranking de la liga en este aspecto numérico, Movistar Estudiantes se coloca en séptima posición con cuatro capturas más por encuentro. Y precisamente en ese dato estadístico lidera a su equipo Ezeigbo, que con 8,43 rechaces por encuentro es la segunda máxima reboteadora de la competición, mientras que Bühner promedia 7,09 por partido.

César Aneas quiere que su equipo marque el ritmo

El entrenador de Ingeniería Ambiental CAB Estepona compareció ante los medios para analizar el encuentro de este fin de semana ante Movistar Estudiantes. Aneas aseguró que el equipo “ha entrenado bien” y “está con predisposición” a la hora de trabajar, en la que ha sido una semana “para intentar reencontrarnos y tratar de arreglar cosas del partido del sábado”.

Centrado en el rival, el técnico catalán fue claro: “Llegan con una racha muy importante de victorias en las que siempre han tenido un patrón muy similar en el juego, por lo que habrá que evitar que estén cómodas”. Y es que, según comentó Aneas, “Movistar Estudiantes es un equipo muy dinámico” que cuenta con “una capacidad anotadora importante”, lo que llevará a las suyas a tener que estar centradas los cuarenta minutos para “intentar llevar el partido a nuestro terreno”.

El conjunto madrileño llega de sumar la quinta victoria seguida, en esta ocasión en casa y ante Jairis, con una canasta ganadora de Lisa Berkani. “Tienen jugadoras muy buenas en el clutch, pero no solo vamos a tener que estar sobre ellas, cuentan con un roster físico, con puntos, con mucho ritmo, sobre las que habrá que estar muy atentas durante todo el partido”, remarcó el entrenador de Ingeniería Ambiental CAB Estepona.