El CAB Estepona cae ante el Estudiantes y suma su segunda derrota consecutiva (72-80)

Demasiado castigo en la diferencia, pero derrota merecida con la que se va Ingeniería Ambiental CAB Estepona al parón internacional. Más allá de una muy buena propuesta al inicio del segundo cuarto, Movistar Estudiantes supo seguir mejor su plan de partido y terminar certificando la victoria. Una diferencia que llegó a ser superior a la decena, cuando todo el partido estuvo en guarismos mucho más cercanos entre ambos conjuntos y que acabó con el luminoso del Pineda reflejando un 72-80 que mantiene a las visitantes cerca del play off y a las de César Aneas con tan solo una victoria de renta sobre los puestos de descenso tras la victoria de Kutxabank Araski en su pista ante Joventut.

Primera parte

El técnico catalán comenzaba el partido cambiando dos piezas respecto a sus últimos quintetos iniciales habituales. Una de ellas, Marta Ortega, provocada por un virus que afectó a Meli Gretter y que le impidió entrenar en el día de partido. La primera ventaja fue visitante, pero una muy activa Madison Conner -acabaría con 12 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias- aguantaba a las suyas hasta un primer envite estudiantil (7-12) tras canasta de Nneka Ezeigbo. Lo aguantaron bien las locales y solo un triple de Paige Crozon permitía al equipo madrileño acabar cuatro arriba.

La puesta en escena del segundo parcial fue excelsa, con buena circulación, robando balones que permitían correr y sumar, triples. Un 10-2 que obligaba a Olmo Gómez a parar el partido. Golpeó una vez más Ingeniería Ambiental CAB Estepona, con una canasta de Sika Koné ante que un triple de Lisa Berkani frenara la inercia. Aunque solo parcialmente porque la diferencia llegaría a siete (34-27) tras tiros libres de Nay Atkinson. Dos triples visitantes en dos jugadas seguidas cambiaban totalmente la dinámica y, aunque Aneas logró pararla con un tiempo muerto y llegar al entretiempo 39-37, tras el paso por vestuarios volverían a ser las Women In Black las que impondrían su juego.

Segunda parte

Una Frieda Bühner, hasta entonces desaparecida, demostró desde más allá del arco que sus números no son casualidad y los triples de Berkani y Garrick (48-52) volvían a poner por delante a Movistar Estudiantes. Lograría igualar el partido el equipo local, pero un nuevo lanzamiento exterior de la francesa del cuadro estudiantil les daba una ventaja que no perderían en el tramo final del tercer parcial, entrando en el último cuarto 55-57 arriba.

Un triple de Garrick abría los diez minutos finales, aunque Leia Dongue con una canasta y adicional respondía. La cuarta personal de Ezeigbo parecía poner algo de cara para CAB Estepona, no tardaría Koné en ponerse en la misma situación. El partido estaba por decidirse (67-70) cuando un triple desde más de ocho metros de Berkani hizo enmudecer al pabellón y más tarde otro de Crozon sentenciaba el partido. Respondía desde más allá del arco Gretter (70-78), pero ya era tarde, la victoria, 72-80, se iba a Madrid antes de unas semanas sin liga por los compromisos internacionales.

Ficha técnica

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 72 (16-23-16-17): Gretter (3), Contell (4), Conner (12), Muhate (5) y Koné (17) -quinteto inicial-, Dongue (17), Masiá (-), Ortega (5), Atkinson (9), Lekovic (0) y Rodríguez (0).

Movistar Estudiantes 80 (20-17-20-23): Camilión (5), Berkani (20), Osma (0), Bühner (10) y Ezeigbo (10) -quinteto inicial-, Latorre (3), Etxarri (4), Toribio (0), Díaz (7) y Crozon (10).