Día de la mujer
Las deportistas María Torres, Sole López, Ana María Jiménez y Ana Muñoz, protagonistas en la charla "deporte y mujer" de Cártama
El Ayuntamiento de Cártama y la APDM organizan una charla-coloquio con motivo del Día Internacional de la Mujer
Álvaro Borrego Pareja
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Cártama y la APDM han organizado una charla-coloquio con cuatro atletas de extensa trayectoria: María Torres, Sole López, Ana M. Jiménez y Elena Muñoz.
La cita, presentada por nuestra asociada Marina Rivas, tendrá lugar el próximo viernes, 6 de marzo, a las 19:30 horas en el Auditorio Municipal de la Tenencia de Alcaldía, ubicado en la Estación de Cártama. La entrada será libre y gratuita, hasta completar aforo.
Invitadas de lujo para la charla
María Torres se ha alzado dos veces como campeona del mundo de kárate en la modalidad kumite y Grand Winner en la Premier League de Kárate, subcampeona de los World Games, bronce en los European Games y 17 veces campeona de España.
Sole López es jugadora de balonmano del Costa del Sol, campeona de Europa de clubes y subcampeona mundial con España. También contará con la presencia de la futbolista Elena Muñoz, jugadora del PFC Cártama y psicóloga deportiva del Málaga CF.
Y, por su parte, Ana María Jiménez, corredora del Club Atletismo Cártama Trail, campeona de España con la Selección Andaluza de Trail, ganadora del Ultra Trail en 3 Días Trail Ibiza y clasificada para disputar la final Mont Blanc UTMB 2026.
