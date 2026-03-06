Un Nueces de Ronda Atlético Torcal en racha recibe al Poio Pescamar

Precioso duelo el que tendrá lugar este sábado, a las 20.15 horas, en la casa del fútbol sala femenino malagueño, el Pabellón Guadaljaire: Nueces de Ronda Atlético Torcal-Poio Pescamar. Llega a Málaga un equipo que ha dado un salto de calidad impresionante con respecto a la temporada pasada, gracias a un mercado de fichajes veraniego en el que se hicieron con piezas valiosas mayormente llegadas de Burela.

Eso les ha hecho subir el listón y tener el objetivo de luchar por entrar en play offs por el título y de ahí intentar dar la campanada. Después de este partido llegará un parón de dos semanas en el que el Nueces de Ronda Atlético Torcal el día 13 podrá recuperar el partido que se aplazó por el temporal contra Castro.

Enfrente tendrá a un equipo que ganó la jornada anterior a Móstoles por 5-1 y que figura en la cuarta posición de la tabla con 40 puntos, al igual que Futsi que ocupa la tercera. Será una buena piedra de toque para un conjunto malagueño que lleva 13 de los últimos 15 puntos en juego, manteniendo una buena defensa que hace que las chicas de Víctor Quintero sean las cuartas que menos goles encajan, con 44 tantos, justo por detrás del rival de este sábado. Poio ha confirmado que viajará con todas sus jugadoras disponibles a excepción de Miri.

El bagaje de enfrentamientos entre los dos equipos ha sido de 5 victorias para el conjunto gallego y dos empates, en la ida el resultado fue de empate a 2.

Becha, baja en el Nueces de Ronda

Para este encuentro, el técnico Víctor Quintero solo dispondrá de la baja de Becha. En su declaración para la previa del club comentó: "Bueno, después del derbi andaluz que nos llevamos los tres puntos estamos bastante contentos. Nos toca un rival, quizás el que más ritmo tiene de competición, un equipo llamado a estar arriba. Es cierto que ha tenido algunos pinchazos en esta segunda vuelta, pero tiene un nivelazo. Y después es de los equipos que más me cuesta. Creo que hemos mejorado el nivel, estamos a un nivel muy bueno de juego. Va a ser un partido muy complicado porque el nivel del rival es mayúsculo, a ver si somos capaces de llegar y alcanzar. Nos da el nivel de juego para esa talla de equipos playoffs. Pero sobre todo seguro que va a ser un bonito partido, un poquito tarde pero bueno, el sol se va poniendo un poco más tarde y a ver si disfrutamos y le damos un placer a la gente que venga”.

Este duelo podrá seguirse por el canal oficial de YouTube de Futsal RFEF este sábado a las 20.15 horas y comentado en las redes sociales de ambos equipos.