Vela
Nuevos desafíos para el barco malagueño Estrella del Viento
El equipo de regatas competirá esta temporada en una de la categorías más técnicas de la vela internacional
Álvaro Borrego
El equipo Estrella del Viento empieza la temporada 2026 con exigencia y ambición. Este año competirá en la clase 6 Meter, una de las pruebas más técnicas de la vela internacional, donde navega uno de los mejores regatistas del mundo.
Entre ellos destaca Dennis Cooper que cuenta en su palmarés con cuatro copas Américas, una medalla de oro olímpica y cuatro campeonatos del mundo.
Regatas en Sanxenxo
El equipo regateará en Sanxenxo, sede de la flota española, junto a grandes referentes como el Bribón de Juan Carlos I, actual campeón del mundo y el Titia subcampeona del mundo, títulos logrados en Nueva York 2025.
Objetivo principal en 2026
El objetivo del club es claro: el equipo pretende disputar siete regatas a lo largo de la temporada. También están con la mira puesta en el Campeonato de Europa, que se celebrará en Suiza en julio de 2026.
Ahora comienzo lo más importante: el trabajo duro. Poner el barco. Afinar la tripulación. Preparar cada maniobra. Porque la excelencia no se improvisa, se construye.
