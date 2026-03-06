Polémica
LA UEFA sanciona al Madrid por el saludo nazi de uno sus aficionados
La comisión de control de ética y disciplina multa al conjunto blanco y lo apercibe de cierre parcial del Bernabéu
La UEFA ha decidido actuar en relación al saludo nazi que realizó un aficionado, que ya fue expulsado del club, en el partido entre el Real Madrid y Benfica. El aficionado fue detectado por la seguridad del conjunto blanco y la entidad actuó con dureza, pero no se ha librado de la sanción del máximo organismo del fútbol europeo.
La UEFA ha impuesto una multa de 15.000 euros por un comportamiento racista y/o discriminatorio de uno de unos seguidores. Este socio se encontraba en la grada de animación y será clausurada para 500 aficionados en caso de que en el próximo año se repita una actitud similar.
El Real Madrid, por tanto, deberá ir con mucho cuidado después de haber recibido este primer castigo y el aviso de cierre de parte del estadio. La UEFA actúa siempre con firmeza en estos casos y no tolerará ve otro caso que supere las líneas rojas marcadas.
El conjunto madridista vuelve a jugar la Champions League este miércoles 11 de marzo en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City en el partido de ida de los octavos de final. Un duelo que volverá a llenar el recinto merengue.
- El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
- El templo del campero en Málaga que arrasa con máquinas recreativas para las familias: 'De los más buenos de la ciudad
- El Puerto de Málaga recibirá entre marzo y junio a los cruceros más exclusivos del mundo
- Málaga acapara ocho de los diez barrios más caros de Andalucía para alquilar vivienda: aquí está el ranking completo de precios y subidas
- La ruta a una hora de Málaga en la que los niños caminan sobre pasarelas entre mamuts y lagunas: 'Tiene vistas increíbles
- Llega el 'granizo de barro' a Antequera: la borrasca Regina cubre de blanco y marrón la comarca