Davidovich remonta a Svajda y avanza a tercera ronda en Indian Wells

El malagueño Alejandro Davidovich Fokina remontó este viernes un 0-5 adverso en el primer set y triunfó por 7-6(0) y 6-2 ante el estadounidense Zachary Svajda para avanzar a la tercera ronda del torneo de Indian Wells.

Davidovich sumó su segunda victoria en pocos días frente a Svajda, un rival a que ya había ganado en febrero en Dallas. El español se repuso tras un comienzo muy complicado en el que estuvo abajo 0-5. Logró reaccionar a tiempo y forzó un desempate en el que dominó 7-0.

Fue un golpe psicológico para Svajda, que no consiguió volver a tutear al español en la segunda manga, perdida 6-2. Davidovich será rival del checo Jakub Mensik en la siguiente ronda.

Sinner arrasa

El italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka arrancaron con buen pie este viernes el torneo de Indian Wells. Tan solo 65 minutos necesitó Jannik Sinner, dos veces semifinalista en Indian Wells, para eliminar al checo Dalibor Svrcina con un doble 6-1.

El jugador italiano extendió a 33 su racha de victorias consecutivas en las rondas de apertura, en las que no pierde desde el Masters 1.000 de Cincinnati de 2023. Le espera una tercera ronda contra el canadiense Denis Shapovalov, que ganó una batalla de dos horas y 41 minutos contra Etcheverry por 6-3, 2-6 y 7-6(5).

Sabalenka y Gauff cumplen

Aryna Sabalenka comenzó de la mejor manera el torneo de Indian Wells, al imponerse por 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (n.136) en una hora y doce minutos.

Sabalenka, número uno del ránking mundial, volvió a competir por primera vez desde la final del Abierto de Australia perdida contra la kazaja Elena Rybakina y disputó un partido muy sólido, en el que no concedió bola de rotura alguna a Sakatsume.

El de la pista central de Indian Wells fue el partido número 100 de Sabalenka como número uno del mundo, una marca que solo alcanzaron nueve jugadoras en la historia del tenis. También avanzó Coco Gauff, tras doblegar a la jugadora de Uzbekistán Kamilla Rakhimova 6-3 y 7-6(5).