Charla-Coloquio
Cártama reúne a deportistas destacadas en una charla sobre el papel de la mujer en el deporte, con motivo del 8 de marzo
La Asociación de la Prensa Deportiva de Málaga, aprovechando el Día Internacional de la Mujer, junta en una charla a cuatro referentes femeninos del deporte costasoleño: María Torres, Sole López, Ana María Jiménez y Elena Muñoz
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) ha vuelto a impulsar una actividad en la que la mujer y su papel en el ámbito deportivo han sido los protagonistas.
En esta ocasión, la iniciativa se materializó en la charla-coloquio ‘Deporte y Mujer’, celebrada en la localidad de Cártama, que reunió a destacadas deportistas con una amplia trayectoria en sus respectivas disciplinas. María Torres, Sole López, Ana Mª Jiménez y Elena Muñoz compartieron con los asistentes sus vivencias y los retos que han afrontado a lo largo de sus carreras, además de reflexionar sobre la evolución del papel de la mujer en el mundo del deporte.
Cártama, sede del evento
El acto tuvo lugar en el Auditorio de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama y congregó a representantes de diferentes colectivos del deporte cartameño.
La charla estuvo presentada y moderada por la periodista Marina Rivas, miembro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, quien condujo un diálogo cercano en el que se abordaron diferentes cuestiones relacionadas con la realidad de la mujer en el deporte, como la visibilidad del deporte femenino, la igualdad de oportunidades, la necesidad de seguir generando referentes para las nuevas generaciones, la salud mental, la influencia del ciclo menstrual en el rendimiento deportivo o la conciliación entre la carrera deportiva y la maternidad.
María Torres, karateca
Durante el encuentro, las deportistas también compartieron experiencias personales relacionadas con su trayectoria. La karateca malagueña María Torres, reciente medalla de Andalucía y campeona del mundo de kárate, habló sobre la importancia de la salud mental en el deporte de alto nivel y cómo el trabajo psicológico le ha ayudado a tratar la presión de la competición. “Tenía mucha ansiedad y no rendía bien. Mi psicóloga me ayudó a gestionarla y me dio herramientas para afrontarla. Es mi ángel”, explicó.
Solo López, jugadora de balonmano
Por su parte, Sole López, jugadora del Costa del Sol Málaga, campeona de Europa de clubes y subcampeona del mundo con la selección española de balonmano, puso el foco en la necesidad de seguir impulsando el deporte femenino y acercarlo a la sociedad. “Se han dado pequeños pasos hacia delante, pero queda mucho camino por recorrer. Hay que apostar por la mujer deportista y necesitamos llegar a la gente, que se enganchen a nosotras. El trabajo por nuestra parte no puede ser mayor”, afirmó.
Ana María Jiménez, atleta y Elena Muñoz, futbolista
Junto a ellas participaron también Ana Mª Jiménez, atleta del Club Atletismo Cártama y campeona de España de ultratrail por selecciones, y Elena Muñoz, jugadora del PFC Cártama y psicóloga deportiva del Málaga CF, quienes aportaron su visión desde el atletismo y el fútbol.
Con este tipo de iniciativas, la APDM, junto con el Ayuntamiento de Cártama, reafirma su compromiso con la promoción del deporte femenino y con la generación de espacios de reflexión y diálogo que contribuyan a seguir avanzando hacia una mayor igualdad en el ámbito deportivo.
- El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
- El Puerto de Málaga aprueba la instalación de las polémicas estatuas de Neptuno y Venus por seis meses
- El mercadillo de Málaga en el Recinto Ferial: el rincón donde encontrar piezas únicas cada domingo
- Para mí, lo importante no es que venga el cliente, sino que vuelva, que regrese
- Escribá, entrenador del Valladolid: 'Ir a Málaga es un partido que desean los jugadores
- La transformación de Málaga Nostrum avanza: permisos al día y construcción de Costco en marcha
- El templo del campero en Málaga que arrasa con máquinas recreativas para las familias: 'De los más buenos de la ciudad
- Las lluvias no se despiden de Málaga: ¿a qué hora sacamos el paraguas?