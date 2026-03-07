Cártama reúne a deportistas destacadas en una charla sobre el papel de la mujer en el deporte, con motivo del 8 de marzo

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) ha vuelto a impulsar una actividad en la que la mujer y su papel en el ámbito deportivo han sido los protagonistas.

En esta ocasión, la iniciativa se materializó en la charla-coloquio ‘Deporte y Mujer’, celebrada en la localidad de Cártama, que reunió a destacadas deportistas con una amplia trayectoria en sus respectivas disciplinas. María Torres, Sole López, Ana Mª Jiménez y Elena Muñoz compartieron con los asistentes sus vivencias y los retos que han afrontado a lo largo de sus carreras, además de reflexionar sobre la evolución del papel de la mujer en el mundo del deporte.

Cártama, sede del evento

El acto tuvo lugar en el Auditorio de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama y congregó a representantes de diferentes colectivos del deporte cartameño.

La charla estuvo presentada y moderada por la periodista Marina Rivas, miembro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, quien condujo un diálogo cercano en el que se abordaron diferentes cuestiones relacionadas con la realidad de la mujer en el deporte, como la visibilidad del deporte femenino, la igualdad de oportunidades, la necesidad de seguir generando referentes para las nuevas generaciones, la salud mental, la influencia del ciclo menstrual en el rendimiento deportivo o la conciliación entre la carrera deportiva y la maternidad.

Imagen del evento celebrado en Cártama. / La Opinión

María Torres, karateca

Durante el encuentro, las deportistas también compartieron experiencias personales relacionadas con su trayectoria. La karateca malagueña María Torres, reciente medalla de Andalucía y campeona del mundo de kárate, habló sobre la importancia de la salud mental en el deporte de alto nivel y cómo el trabajo psicológico le ha ayudado a tratar la presión de la competición. “Tenía mucha ansiedad y no rendía bien. Mi psicóloga me ayudó a gestionarla y me dio herramientas para afrontarla. Es mi ángel”, explicó.

Solo López, jugadora de balonmano

Por su parte, Sole López, jugadora del Costa del Sol Málaga, campeona de Europa de clubes y subcampeona del mundo con la selección española de balonmano, puso el foco en la necesidad de seguir impulsando el deporte femenino y acercarlo a la sociedad. “Se han dado pequeños pasos hacia delante, pero queda mucho camino por recorrer. Hay que apostar por la mujer deportista y necesitamos llegar a la gente, que se enganchen a nosotras. El trabajo por nuestra parte no puede ser mayor”, afirmó.

Ana María Jiménez, atleta y Elena Muñoz, futbolista

Junto a ellas participaron también Ana Mª Jiménez, atleta del Club Atletismo Cártama y campeona de España de ultratrail por selecciones, y Elena Muñoz, jugadora del PFC Cártama y psicóloga deportiva del Málaga CF, quienes aportaron su visión desde el atletismo y el fútbol.

Con este tipo de iniciativas, la APDM, junto con el Ayuntamiento de Cártama, reafirma su compromiso con la promoción del deporte femenino y con la generación de espacios de reflexión y diálogo que contribuyan a seguir avanzando hacia una mayor igualdad en el ámbito deportivo.