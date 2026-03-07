Ocho integrantes del Club Fénix In Nae Torremolinos representarán a la selección Española en el Europeo de Taekwon-do ITF

El Club Fénix In Nae de Torremolinos ha alcanzado un nuevo hito en su trayectoria deportiva al convertirse en un uno de los clubes con mayor representación en la Selección Española de Taekwon-Do ITF. Hasta ocho deportistas formarán parte del plantel nacional que competirá en el Campeonato de Europa, que se celebrará en Creta (Grecia) del 19 al 25 de abril.

Los atletas se clasificaron a través del campeonato selectivo nacional, organizado por la Asociación Española de Taekwon-Do Unificado(AETU) y la Unión de Taekwon-Do España, donde consiguieron las victorias en sus respectivas categorías y franjas de edad. Gracias a esto, se han ganado un puesto en la selección que representará a España en una cita internacional con enorme exigencia.

Representación en todas las categorías

La presencia del club torremolinense en el equipo nacional abarca varias modalidades y categorías, desde senior hasta pre-junior, tanto en masculino como en femenino. Entre los seleccionados destaca Paula Sanz, que competirá en la categoría senior femenino en combate -62 Kg y en Tul de Tercer Dan. Mientras en la categoría senior masculina representará al combinado nacional Miguel Espada, que participará en combate de menos de 85 Kilos.

En categoría U17, el club contará con Rebecca Brenner y Houda Benkirane que lidiarán en las competiciones de combate en -70 Kg y en Tul de Primer Dan respectivamente. En el apartado junior se cuenta con Candela Doblas, que peleará en combate -45 kilos y Ética Mae que lo hará en +65 kilos.

Por último, en la categoría pre-junior masculina competirá Aníbal Romero en -55 kilos y Tul de Primer Dan, y Peio López, en combate -60 kilos.

Orgullo para el taekwondo malagueño

El director del club Félix In Nae Torremolinos, David Sanz, que además acompañará a sus deportistas como coach, no puede estar más orgulloso afirmando que "de nuevo nuestro club y el taekwon-Do ITF malagueño y andaluz es parte importante para España y para la representación nacional de nuestro deporte en una cita continental de mucho nivel y exigencia. Esperamos hacerlo lo mejor posible".

Apoyo para el campeonato

Con la mirada puesta en el campeonato de Europa, el equipo ya entrena intensamente para llegar en las mejores condiciones al torneo. Además, existe la posibilidad de que Enrique Papitsich se incorpore al equipo nacional, si consigue una serie de resultados en las próximas pruebas, lo que supondría un noveno representante del club en la selección nacional.

La preparación para un evento de tal magnitud, necesita también un importante esfuerzo organizativo. Por ello el club ha contado con varias empresas malagueñas como D´skandalo Modas, Skin Factory y Malamadre Tatoo que han contribuido a impulsar el proyecto y a facilitar la presencia del equipo en el campeonato de Europa.

Con el trabajo realizado durante toda la temporada y la ilusión de representar a España, los deportistas del Club Fénix In Nae afrontan el Europeo de Creta con el objetivo de demostrar, sobre el tatami el nivel del Taekwon-Do ITF malagueño y seguir sumando éxitos para el deporte andaluz.