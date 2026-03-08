El Atlético Torcal cae en casa ante Poio Pescamar (2-3)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal vio truncada su racha ante un candidato al título liguero, como es el Poio Pescamar pontevedrés (2-3). Las visitantes se presentaban como un conjunto reciclado en gran parte con jugadoras de Burela, de manera que está llamado a pelear por todo esta temporada.

Las de Víctor Quintero lucharon sin descanso e igualaron el resultado adverso en dos ocasiones, con dominio del encuentro hasta que las gallegas anotaron el tercer tanto. El encuentro tuvo mucho ritmo e intensidad. Con velocidad y presión alta como estrategia para las dos escuadras, dominó el respeto mutuo y las imprecisiones fueron una constante en esta fase del partido.

Sucesión de goles

La escuadra poiense se adelantó en el minuto cinco y tras un error en la salida. Débora Lavrador atacó la espalda y resolvió con una vaselina para el 0-1. El Nueces de Ronda Atlético Torcal reaccionó sólo cuatro minutos más tarde. Susi filtró un pase al área, Afri controló, se giró y ajustó el remate al palo para firmar el 1-1.

Pero no tardó en recuperar su renta el Poio Pescamar. Fue dos minutos más tarde. Rafa Pato ganó el uno para uno, sirvió al segundo palo para Débora Lavrador y la portuguesa devolvió el balón para que Rafa Pato culminara la acción y firmara el 1-2. El conjunto conservero parecía tener el encuentro encarrilado por su dominio.

Igualada

Pero las costasoleñas hallaron otra respuesta antes del descanso. En el minuto 16, Afri conectó dentro del área con Susi para que definiese a la media vuelta, también ajustada al palo. Ese tramo final del primer tiempo dejó otro detalle relevante. El Poio se puso con cinco faltas a falta de ocho minutos y tuvo que medir cada acción defensiva para no conceder el doble penalti.

La segunda parte exigió más paciencia y el duelo se emparejó un poco más. El cuadro malagueño ajustó líneas y el Poio Pescamar tuvo que insistir hasta encontrar el golpe definitivo. Llegó en el minuto 34, en una acción colectiva que terminó decantando el partido. Un pase a pívot permitió descargar para la llegada de Carolina Pedreira, cuyo disparo con la izquierda tocó en una rival antes de convertirse en el 2-3.

En los minutos finales, El Nueces de Ronda Atlético Torcal apostó por la portera jugadora, primero con Afri y luego con Nicole, pero no supo atravesar la ordenada defensa pontevedresa que incluso tuvo ocasiones para aumentar el marcador. Una honrosa derrota que trunca una buena racha sin que se pierda la buena imagen ante la afición malagueña.