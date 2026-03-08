La Mini Maratón Peña El Bastón ‘Memorial Rafael Fuentes’ celebró su 47ª edición en Málaga con final en Gibralfaro
La Mini Maratón Peña El Bastón ‘Memorial Rafael Fuentes’ volvió a recorrer las calles de Málaga en su 47ª edición, consolidándose como la carrera decana de la capital malagueña, con un trazado de 8 kilómetros para adultos y un circuito de 2,8 kilómetros para las categorías inferiores
Málaga acogió este 8 de marzo una nueva edición de la Mini Maratón Peña El Bastón, una de las citas deportivas más tradicionales del calendario local. La prueba, conocida también como Memorial Rafael Fuentes, reunió un año más a corredores de distintas edades en una jornada marcada por el atletismo popular y por un recorrido con meta en el Castillo de Gibralfaro.
La carrera alcanzó su 47ª edición, reafirmando su peso histórico dentro del deporte base y popular de la ciudad.
Recorrido de la Mini Maratón Peña El Bastón en Málaga
La prueba principal, de 8 kilómetros, arrancó a las 9.00 horas desde la calle Frigiliana. El itinerario discurrió por Carril de la Chupa, calle Pacífico, paseo Manuel Agustín Heredia, paseo del Parque, plaza General Torrijos, paseo de Reding y Camino Nuevo, antes de afrontar la subida final hasta la explanada de entrada al Castillo de Gibralfaro, punto de llegada de la carrera.
Por su parte, la prueba reducida de 2,8 kilómetros, destinada a las categorías inferiores, comenzó a las 9.15 horas desde la calle Manuel Martín Estévez, junto a la Plaza de Toros. Desde allí, los participantes recorrieron el paseo de Reding y Camino Nuevo hasta cruzar la meta también en Gibralfaro.
Ocho categorías por edades en una carrera histórica de Málaga
La Mini Maratón Peña El Bastón Memorial Rafael Fuentes contó con un total de ocho categorías por edades: juvenil, júnior, promesa, sénior, semi veterano, veterano A, veterano B y especial. De este modo, la prueba volvió a abrir sus puertas a corredores de diferentes perfiles, manteniendo su vocación integradora y su arraigo dentro del atletismo malagueño.
Esta competición se ha convertido con el paso de los años en una referencia del deporte popular en la ciudad, no solo por su longevidad, sino también por un recorrido reconocible que une distintos puntos emblemáticos de Málaga hasta uno de sus enclaves más representativos, el Castillo de Gibralfaro.
