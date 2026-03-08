El Valencia remonta con épica y el Alavés se queda sin premio en el estreno de Quique

El Valencia remontó en el minuto 99 los dos goles de Lucas Boyé este domingo en Mestalla, tras un partido en el que logró empatar en dos ocasiones los goles del máximo goleador babazorro, con los tantos de Javi Guerra y Eray Cömert y que culminó Hugo Duro desde el punto de penalti para alejar a su equipo del descenso y frustrar el debut de Quique Sánchez Flores.

Después de un partido en el que los locales comenzaron por detrás con un gol en el minuto tres desde el punto de penalti, el equipo de Carlos Corberán fue resiliente, empató en el minuto 90 y marcó el gol de la victoria en el 97 para alejarse del descenso en siete puntos ante un rival directo como el Alavés, que acabó el partido con Guevara y Pacheco expulsados en los últimos minutos tras la jugada del penalti.

Carlos Corberán optó por alinear a los mismos que le dieron el triunfo contra Osasuna la pasada jornada con el delantero nigeriano Umar Sadiq como referencia en ataque y el trivote formado por Guido, Guerra y Ugrinic, mientras que Quique Sánchez Flores apostó en su estreno por Guridi en la medular y por Toni Martínez y Lucas Boyé en punta.

El partido comenzó vibrante. No había pasado ni un minuto de juego y José Luis Guzmán ya había decretado penalti a favor del Alavés después de una pisada de Guido sobre el canterano valencianista Toni Martínez. Fue Lucas Boyé el encargado de ejecutar la pena máxima. Y no falló. minuto 3 y el equipo de Quique ya iba por delante en el marcador.

Pese al gol tempranero, el Valencia no se vino abajo. El equipo blanquinegro reaccionó en el siguiente ataque con un jugadón por la banda de Thierry, que puso un centro con rosca al área para Sadiq que el nigeriano no llegó a rematar por muy poco y un zurdazo de Ugrinic que despejó Ángel a córner.

Pero el Alavés se sentía fuerte y salía al contraataque con fluidez ante un equipo valencianista que comenzó a pasarlo mal. Ángel hacía mucho daño por la banda de Gayà y el Alavés volvió a avisar con un chut de Otto que se fue por detrás de la red, mientras Ramazani intentaba revitalizar al Valencia. Suyo fue el primer chut a portería en el minuto 21 después de varios intentos desastrosos de Sadiq. Pero Sivera, otro canterano valencianista, blocó su disparo de rosca.

Bajo la lluvia, el Valencia siguió intentándolo de todas las formas posibles, pero no hubo manera. Entre los fuera de juego de Sadiq y un error en la decisión de Javi Guerra, sumados a la contundencia defensiva del Alavés, los de Carlos Corberán se marcharon al descanso por debajo en el marcador y con un estadio incendiado contra las decisiones de Guzmán Mansilla. El equipo de Quique mandaba en Mestalla donde perdió al defensa argentino Protesoni a la media hora por lesión.

Tras el descanso, el Valencia salió crecido y solo le costó un minuto empatar el partido. Después de una jugada en la que Sivera volvió a demostrar su buen nivel con dos paradas seguidas a Ugrinic, la pelota cayó en los pies de Sadiq, que cedió para que Javi Guerra pusiera un 1-1 que subió al marcador después de ser revisado un par de minutos por el VAR.

El empate no servía a ninguno de los dos equipos y el Valencia quería más. Ramazani estuvo cerca de remontar cinco minutos después, pero Sivera tapó el disparo ajustado del belga con una gran estirada. Pero el Alavés también quería más y en la primera llegada de la segunda parte, un testarazo cruzado de Lucas Boyé se marchó por muy poco.

El partido estaba intenso, igualado y con alternativas para ambos equipos, que decidieron mover sus banquillos para buscar la victoria. En el Alavés entraron Guevara y Denis Suárez y en el Valencia entró Danjuma. Pero marcó el que ya estaba: Lucas Boyé. El máximo goleador de los babazorros se elevó tras un córner para volver a adelantar a su equipo en el minuto 71.

No le sentó nada bien el gol al Valencia, que comenzó a verse superado, sin ideas y dominado por su rival mientras un sector de Mestalla cantaba 'Corberán, dimisión'. El técnico valencianista, con menos de diez minutos por delante, dio entrada a Diego López, Dani Raba y Almeida de una tacada.

El Valencia se volcó y también fue un jugador que ya estaba sobre el césped el que empató. Fue Cömert, que cazó el rechace de un cabezazo al palo de Núñez con una potente volea en el 90. Guzmán Mansilla agregó ocho minutos de tiempo añadido en el que ambos equipos se volcaron en busca del gol de la victoria. En el 95, Pacheco agarró a Hugo Duro y el madrileño convirtió el penalti para desatar la locura en Mestalla.