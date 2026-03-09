Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avenida Valle InclánParque Frank CapraAntiguo local de zapatos GodyProtesta de los vecinos de SolivaLlueve en MálagaParque de atracciones en MálagaClasificación del Málaga CFMito de la NBA en Málaga
instagramlinkedin

Tenis

Davidovich gana a Mensik para colarse en octavos de Indian Wells

El malagueño se medirá al estadounidense Learner Tien en la siguiente ronda del torneo norteamericano

Davidovich, durante su partido frente al checo Jakub Mensik en Indian Wells.

Davidovich, durante su partido frente al checo Jakub Mensik en Indian Wells. / EP

EFE

El español Alejandro Davidovich Fokina se impuso este domingo en tres sets al checo Jakub Mensik en la tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) y se medirá al estadounidense Learner Tien en los octavos de final.

Davidovich, 19 del ranking ATP, necesitó 2 horas y 5 minutos para doblegar a Mensik por 6-2, 4-6 y 6-2. Fue la quinta victoria consecutiva de Davidovic sobre Mensik, con el que tiene un balance favorable de 5-1.

Este domingo, el malagueño aprovechó cinco de las diez bolas de 'break' de las que dispuso, mientras que salvó seis de las ocho que afrontó.

Colocó el 68,9 % de sus primeros servicios frente al 59 % de su rival y marcó la diferencia con un 60,9 % de segundos servicios ganados, mientras que el checo, visiblemente afligido por el calor del desierto californiano, solo consiguió defender un 31,3 %.

Es la segunda vez que Davidovich se clasifica para la ronda de octavos en Indian Wells, donde su mejor resultado fueron unos cuartos de final en 2023.

El malagueño se medirá este próximo martes en octavos de final al estadounidense Learner Tien (27 del mundo), que este domingo dio la sorpresa al eliminar a su compatriota Ben Shelton (n.8) por 7-6(3), 4-6 y 6-3.

Noticias relacionadas y más

Davidovich y Tien se han enfrentado una sola vez en el circuito, el año pasado en el ATP 500 de Washington, con victoria para el malagueño con un doble 6-2.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents