Tenis
Davidovich gana a Mensik para colarse en octavos de Indian Wells
El malagueño se medirá al estadounidense Learner Tien en la siguiente ronda del torneo norteamericano
EFE
El español Alejandro Davidovich Fokina se impuso este domingo en tres sets al checo Jakub Mensik en la tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) y se medirá al estadounidense Learner Tien en los octavos de final.
Davidovich, 19 del ranking ATP, necesitó 2 horas y 5 minutos para doblegar a Mensik por 6-2, 4-6 y 6-2. Fue la quinta victoria consecutiva de Davidovic sobre Mensik, con el que tiene un balance favorable de 5-1.
Este domingo, el malagueño aprovechó cinco de las diez bolas de 'break' de las que dispuso, mientras que salvó seis de las ocho que afrontó.
Colocó el 68,9 % de sus primeros servicios frente al 59 % de su rival y marcó la diferencia con un 60,9 % de segundos servicios ganados, mientras que el checo, visiblemente afligido por el calor del desierto californiano, solo consiguió defender un 31,3 %.
Es la segunda vez que Davidovich se clasifica para la ronda de octavos en Indian Wells, donde su mejor resultado fueron unos cuartos de final en 2023.
El malagueño se medirá este próximo martes en octavos de final al estadounidense Learner Tien (27 del mundo), que este domingo dio la sorpresa al eliminar a su compatriota Ben Shelton (n.8) por 7-6(3), 4-6 y 6-3.
Davidovich y Tien se han enfrentado una sola vez en el circuito, el año pasado en el ATP 500 de Washington, con victoria para el malagueño con un doble 6-2.
- Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
- Agresión al árbitro Morilla Turrión: el Málaga CF se expone a una dura sanción tras el partido contra el Valladolid
- Siempre se cumple uno': la fe de las tres monedas en el Cristo de Medinaceli
- El futuro del estadio de la Nueva Rosaleda en Málaga: tres opciones avanzan y dos son descartadas
- Las notas de los jugadores del Málaga CF en el empate frente al Valladolid
- El Puerto de Málaga aprueba la instalación de las polémicas estatuas de Neptuno y Venus por seis meses
- Soliva: el barrio de Málaga que pide revivir
- Patty Mills, un mito NBA en el Martín Carpena