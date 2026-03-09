Moeve Fútbol Zone 1x16: análisis de la jornada y estreno de ‘Unpopular Opinion’

La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que pone sobre la mesa las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, encargado de analizar cómo queda la clasificación, los resultados del fin de semana y el calendario de las principales competiciones.

Debate sobre la jornada y estreno de “Unpopular Opinion”

El bloque central del programa es la tertulia, con la participación de los periodistas Irati Vidal y Jaume Naveira, que debaten sobre lo que ha dejado la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

Además, el programa estrena la sección “Unpopular Opinion”, un espacio pensado para que los tertulianos lancen una opinión impopular sobre la actualidad futbolística. Una dinámica que busca añadir ritmo al debate y que promete dejar titulares.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas

La actualidad de los clubes, desde dentro

El programa también presenta el espacio “La firma Prensa Ibérica”, un bloque en el que periodistas de distintos medios del grupo analizan, en primera persona, la actualidad de los equipos que siguen en su día a día.

En esta ocasión participa Sebastià Adrover, de Diari de Mallorca, para explicar la situación actual del RCD Mallorca. También interviene Àlex Mérida, de El Correo de Andalucía, que desgrana las tres claves del encuentro entre Sevilla y Rayo Vallecano, mientras que Carlos Miranda, de La Opinión A Coruña, analiza el partido entre Deportivo y Granada.

Entrevista a Diego Barri y mirada a LaLiga Genuine Moeve

El programa cuenta además con una entrevista exclusiva a Diego Barri, jugador del CD Castellón, en la que repasa el momento del equipo y la actualidad de Liga Hypermotion.

Como es habitual, el espacio “Fútbol para todos” pone el foco en LaLiga Genuine Moeve. En esta ocasión, Blanca Sánchez explica cómo se ha desarrollado la nueva fase del torneo celebrada durante el fin de semana en Gijón.

El programa se cierra con la sección de redes sociales, en la que Joaco Soneira repasa lo más viral de la jornada: imágenes destacadas del fin de semana, el vídeo a pie de calle y las respuestas más llamativas de los aficionados a la pregunta lanzada desde la cuenta de SPORT en la red social X.

Un programa que combina análisis, debate y actualidad para repasar todo lo que deja el fin de semana futbolístico.