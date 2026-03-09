Rincón de la Victoria celebra el III Torneo de Baloncesto Día de la Mujer con éxito de participación

El baloncesto femenino malagueño ha vivido este 8 de marzo una de sus jornadas más brillantes. El Pabellón Deportivo Rubén Ruzafa se convirtió en el epicentro de la canasta con la celebración del III Torneo de Baloncesto Día de la Mujer, una iniciativa del Rincón Basket Club en colaboración con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Diputación de Málaga, que ha logrado congregar a más de 250 jugadoras.

Bajo el lema de la igualdad y la pasión por el deporte, la competición reunió a 16 equipos que, desde primera hora de la mañana, llenaron las pistas de ritmo, técnica y, sobre todo, de un ambiente festivo inmejorable. Lo que se vivió en el parqué rinconero no fue solo un torneo de baloncesto, sino una reivindicación del papel de la mujer en el deporte federado y de base.

Participación destacada

En lo deportivo, el CB El Palo Miramar se coronó como el flamante vencedor del torneo en la liga Diamante, demostrando un altísimo nivel competitivo en una edición marcada por la diversidad de los clubes participantes. El cartel de este año ha destacado por su calidad y procedencia, contando con la presencia de escuadras como el Unicaja Master, CB San Pedro, Maristas, las anfitrionas del Rincón Basket Club e incluso representación de fuera de la provincia como la Resistencia Puertollano, Innate Centurias de San Roque, Veteranas de Huelva, o Club Náutico de Sevilla, junto a otros conjuntos como el C.D Puerta Oscura, Lex Lorcas, Salliver Fuengirola, Torrebasket o EBG de Málaga. Quedando como campeonas de la Liga Rubí el CB San Pedro.

Desde el club organizador destacaron el éxito de convocatoria, subrayando que el objetivo principal de este día inolvidable era visibilizar el crecimiento del baloncesto femenino y ofrecer un espacio donde las jugadoras fueran las únicas protagonistas. Las gradas del Rubén Ruzafa presentaron un lleno absoluto, con familias y aficionados que no dejaron de animar en cada uno de los encuentros.

Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que ha vuelto a volcarse con esta cita dentro de su programa de actos por el Día Internacional de la Mujer, resaltó la importancia de consolidar eventos que fomenten hábitos saludables y valores de equipo entre las jóvenes del municipio. Con el éxito de esta tercera edición, el Rincón Basket Club ya mira al futuro con la intención de seguir batiendo récords en una cita que ya es fija en el calendario deportivo de Málaga.