El Real Club El Candado celebra con éxito la segunda etapa del Circuito Provincial de Optimist 2026

El Real Club El Candado acogió este fin de semana una nueva etapa del Circuito Provincial de Optimist-Liga Senda Azul, una de las citas más destacadas de la vela base en la provincia. La competición reunió a 65 regatistas de distintos clubes náuticos, que disputaron seis mangas a lo largo del fin de semana.

Las condiciones meteorológicas acompañaron durante la jornada con un viento óptimo, lo que permitió a los participantes demostrar su progresión y habilidades en el agua en un ambiente deportivo de y de compañerismo.

Los vencedores de la regata

En la categoría sub-16, el primer puesto fue para Olivia Fernández y Pepe Linares, ambos del Real Club El Candado, que demostraron una gran destreza en el agua.

En la categoría sub-13, los vencedores fueron Marina del Río (Club Náutico Marítimo de Benalmádena) y Pablo Rivas (Real Club Marítimo de Melilla), quienes mostraron un excelente rendimiento durante las pruebas.

Por último, en la categoría sub-11, los regatistas más jóvenes en subir al podio fueron Kaya Kolasinski (Real Club Marítimo de Melilla) e Ignacio Pastor (Club Náutico Marítimo de Benalmádena), quienes se alzaron con el trofeo en una jornada llena de emoción.

Impulso a la vela base

La celebración de esta prueba contó con el patrocinio de Senda Azul, que hace posible la celebración de la regata y contribuye al desarrollo de la vela infantil y juvenil en la provincia. Con la celebración de estos eventos, el Real Club El candado continúa reforzando su compromiso con la formación de nuevas generaciones de regatistas.