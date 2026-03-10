El Trops-Cueva de Nerja logra 16 medallas en el Campeonato de España de Atletismo Máster de Short Track

La pista cubierta del Centro de Tecnificación Deportiva de Antequera acogió la celebración del Campeonato de España Máster de Short Track, una cita que reunió a más de 1.000 atletas de todo el país durante las tres jornadas de competición.

El club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja firmó una gran actuación consiguiendo 16 medallas repartidas en siete oros, siete platas y dos bronces, lo que le permitió conseguir el segundo puesto en el medallero.

Oro, plata y bronce para el club nerjeño

Las siete medallas de oro se repartieron entre Alejandra Gálvez, que se impuso a sus rivales en 400 y 800 metros en categoría F45, además de María Josefa Sánchez que hizo triplete al ganar las pruebas de 200,400 y 800 metros en F75. También subieron a lo más alto del podio Maribel Cobos en los 3.000 metros en F60 y María Jesús Cano en los 3.000 metros en F65.

Maribel y Mª Jesus celebrando la medalla de oro conseguida en los 3000 metros. / La Opinión

Las medallas de plata las consiguieron Ángel Luchena en pentatlón y salto de altura, Elenir Oliveira en 3 kilómetros marcha F55, Iván Trujillo en 3 kilómetros marcha M45, Ana Cerezo en triple salto, Maicu López en 1500 F50 y el relevo 4x200 F35 formado por Malu Baena, Ana Cerezo, Tamara Ortega y Adelaida Benitez.

Por último, las medallas de bronce fueron para Maribel Cobos en los 1.500 metros F60 y para Ángel Luchena en los 60 metros vallas M40.